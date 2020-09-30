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وزير التعليم يُطلق تطبيق "مدرستي " .. ويؤكد: رفعنا نتائج تقييم التعليم عن بُعد إلى المقام السامي

Time منذ ساعة
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وزير التعليم يُطلق تطبيق "مدرستي " .. ويؤكد: رفعنا نتائج تقييم التعليم عن بُعد إلى المقام السامي

علي القحطاني (صدى):
أعلن وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، أن الوزارة انتهت من تقييم العملية التعليمية عن بُعد، بعد مضي خمسة أسابيع من بداية العام الدراسي، وسيتم رفع النتائج إلى المقام السامي؛ للخروج بقرار العودة إلى المدارس أو استمرار التعليم عن بُعد.

وقال الوزير آل الشيخ خلال لقائه اليوم عدداً من النخب المجتمعية؛ لتعزيز التكامل بين مؤسسات المجتمع ووزارة التعليم في دعم التعليم عن بُعد وبرامج التعليم الإلكتروني؛ إن التعليم عن بُعد أصبح خياراً إستراتيجياً للمستقبل؛ مما يتطلب استمرار العمل على تطويره، وتبني ثقافة التغيير داخل المجتمع للتعامل مع البيئة التعليمية الإلكترونية دون ربطها بالأحداث أو الأزمات، مؤكداً أن المرحلة الحالية تُعد فرصة للتغيير والتطوير، ومواجهة التحديات والتغلّب على كثير منها، حيث استطاعت الوزارة أن تتيح منصة مدرستي النوعية وفي مدة وجيزة وبكفاءات وطنية؛ لتقديم خدمات تعليمية شاملة للطلاب والمعلمين والمشرفين وقادة المدارس وأولياء الأمور.

وأضاف د.آل الشيخ أن وزارة التعليم تنشد التكامل مع مؤسسات المجتمع والجهات ذات العلاقة لدعم التعليم عن بُعد كمشروع وطني في مرحلة استثنائية، مشيراً إلى أن الوزارة قيّمت العملية التعليمية عن بُعد بعد مضي خمسة أسابيع من بداية العام الدراسي والرفع بالنتائج للمقام السامي؛ للخروج بقرار العودة إلى المدارس أو استمرار التعليم عن بُعد.

وأشار د.آل الشيخ إلى أنه تم التوجيه لمديري التعليم بمتابعة العملية التعليمية ورفع الجاهزية لعمليات التعليم عن بُعد، لافتاً إلى أن الوزارة ستجري اختبارات لعدد من المقررات الدراسية لجميع طلاب التعليم العام؛ لمعرفة النتائج ورسم الخطط التحسينية لأداء الطلبة خلال فترة التعليم عن بُعد.

وأبان الوزير آل الشيخ أنه خلال الأسابيع الخمسة الماضية، كانت المدرسة تُمثل مركز الدعم الأول للطلاب والمعلمين وأولياء أمورهم؛ وبالإضافة لذلك، تُقدم المدرسة الدعم النفسي من خلال الاجتماع مع أولياء الأمور للتهيئة النفسية والتثقيفية بشأن عمليات التقويم والمتابعة للطلاب، معرباً معاليه عن فخره بوجود نماذج مشرّفة من المعلمين والمعلمات تجاوزوا التحديات، وتفانوا في تقديم واجبهم، وإيصال رسالتهم التعليمية عن بُعد لطلابهم.

وأوضح د.آل الشيخ أن الوزارة نفذت مجموعة من استطلاعات الرأي لقياس تجربة المستفيدين من الخدمات التي تقدمها (منصة مدرستي)، حيث تُعتبر مدخلاً هاماً للتطوير، وتجاوز التحديات التي قد يواجهها التعليم عن بُعد والتعليم الإلكتروني بشكل عام.

إطلاق تطبيق "مدرستي"..

وكشف عن إطلاق الوزارة "تطبيق مدرستي" للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، ويمكن تحميله وتثبيته على جميع أنظمة التشغيل للهواتف الذكية، حيث يوفر أكثر من 16 خدمة تعليمية سيتم تفعيلها على مراحل، كما أطلقت الوزارة مسابقة مدرستي؛ كوعاء لنشر قصص النجاح وأبرز أحداث منصة مدرستي، بما تحتويه من منتجات إثرائية محكمة تستهدف المعلمين والإداريين والطلاب وأولياء أمورهم والمهتمين بالشأن التعليمي، وفق ثلاثة مجالات (التعليم – الإعلام والتثقيف – التدريب).

ولفت الوزير آل الشيخ إلى قيام ست جهات عالمية بإجراء دراستين شاملتين عن تجربة التعليم الإلكتروني بالمملكة خلال جائحة كورونا في التعليم العام والجامعي، بالتنسيق مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.

وشهد لقاء وزير التعليم جولة المشاركين على المدرسة الافتراضية، و أستوديوهات قنوات عين لتسجيل الدروس، والإطلاع على التجهيزات التقنية والتعليمية التي تضمها منظومة التعليم عن بُعد في المملكة، كما استمع الحضور إلى عروض مرئية عن منصة مدرستي، وقنوات عين.

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
ههههههه لية الاهلي من إسرائيل غبي منوة فية بعد إخراج سيدكم وزعيمكم طلع لك شوارب لكن مانت برايح بعيد وحتى لو رحت بطولة مسلوبة كعادتكم من المكاتب تخيل اسبوعين قدك في النهائي بالله تسميها بطولة الزعيم لا يتنازل أن يحقق بطولة مشبوهة ومدفوعة التكاليف ما يحقق الا الكايد ومن الملعب مش من المكتب يا حظرة
ناصح
خطر عليك اخشا عليك يا ابو وليد من .الخرقه.والفقر .يحرقن افيوزات قلبك اشير عليك تترك الرياضه حرصا على حياتك,,,,,,,,,,,,,,
دآنـــــــہہ
صح هاذي هي 👌👌
دآنـــــــہہ
😂😂😂الله لايبلانا
دآنـــــــہہ
يالله وش كانوا يسرقون في شوزات بابا بس الله يسامحهم ماتوا اللي يسوونها 🤩🤷‍♀️!!

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