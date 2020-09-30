بالفيديو.. وزير الصناعة يوصي مسؤولي مصنع في سدير بالمواطنات

عادل الحربي (صدى):
أوصى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف مسؤولي أحد المصانع العالمية في المملكة بوصيتين، وجاء ذلك خلال جولته التفقدية في مدينة سدير الصناعية.
وقال الخريف خلال تصريحات تلفزيونية:" اهتموا بالسعوديين والسعوديات العاملين في القطاع الصناعي وزيادة المحتوى المحلي ".
وجاء ذلك خلال جولة تفقدية لعدد من المصانع القائمة والمشروعات الجديدة الجاري تنفيذها في القطاعات الصناعية المختلفة والخدمات اللوجستية والبنى التحتية والمرافق الخدمية وفقاً لاستراتيجية " مدن " لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي في إطار رؤية المملكة 2030.