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سلطان الغنام يُوجه رسالة لجماهير النصر بعد اختياره كأفضل لاعب في المباراة (فيديو)

Time منذ ساعة
Views 1744
سلطان الغنام يُوجه رسالة لجماهير النصر بعد اختياره كأفضل لاعب في المباراة (فيديو)

ماجد محمد (صدى):
اختار الاتحاد الاسيوي لكرة لاعب النصر سلطان الغنام كأفضل لاعب في مباراة النصر والأهلي.

ووجه اللاعب رسالة شكر وتهنئة للجمهور النصراوي لافتًا إلى أنهم سيقدمون الأفضل فيما تبقى من البطولة.

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
ههههههه لية الاهلي من إسرائيل غبي منوة فية بعد إخراج سيدكم وزعيمكم طلع لك شوارب لكن مانت برايح بعيد وحتى لو رحت بطولة مسلوبة كعادتكم من المكاتب تخيل اسبوعين قدك في النهائي بالله تسميها بطولة الزعيم لا يتنازل أن يحقق بطولة مشبوهة ومدفوعة التكاليف ما يحقق الا الكايد ومن الملعب مش من المكتب يا حظرة
ناصح
خطر عليك اخشا عليك يا ابو وليد من .الخرقه.والفقر .يحرقن افيوزات قلبك اشير عليك تترك الرياضه حرصا على حياتك,,,,,,,,,,,,,,
دآنـــــــہہ
صح هاذي هي 👌👌
دآنـــــــہہ
😂😂😂الله لايبلانا
دآنـــــــہہ
يالله وش كانوا يسرقون في شوزات بابا بس الله يسامحهم ماتوا اللي يسوونها 🤩🤷‍♀️!!

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