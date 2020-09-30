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القضاء يقر نقل اختصاص مكاتب الفصل في الأوراق التجارية إلى المحاكم المختصة

Time منذ 31 دقيقة
Views 1368
القضاء يقر نقل اختصاص مكاتب الفصل في الأوراق التجارية إلى المحاكم المختصة

علي القحطاني (صدى):
وافق المجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيس المجلس المكلف الشيخ الدكتور وليد الصمعاني على نقل اختصاص مكاتب الفصل في الأوراق التجارية في وزارة التجارة إلى المحاكم المختصة، ويأتي ذلك خلال اجتماعه الحادي والعشرين في دورته الثالثة.

وجاء ذلك بناءً على المحضر المشترك بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة التجارة الذي تضمن آلية نقل القضايا للمحاكم، وإدارة المرحلة الانتقالية والتنسيق مع وزارة العدل.

وقرر مجلس القضاء الموافقة على نظر دعاوى التعزير المنظم في عموم المحاكم والدوائر الجزائية في المملكة، مع الإبقاء على الاختصاص السابق للمحاكم العامة التي لا يوجد فيها دوائر جزائية.

ووجه مجلس القضاء 30 قاضياً للعمل في عدد من محاكم الدرجة الأولى، بعد استكمال متطلبات تدريبهم وتأهيلهم.

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أحدث التعليقات

الداهيه
من هذا حاله ..لا يليق به هذا الاسم.. بسميه....بسميه..اولولي ايه...؟ بورعي طأعان .... أولتو اييه...؟
. راعــي الـددســـن .
الله يرحمـــه ويجـــعل مثـــواه الجـــنه .
. راعــي الـددســـن .
اللــــهم إجعلـــها أمطـــار خيـــر وبــركــه وإنفــع بـها عبــادك .
سنفور
شعب متخلف
abdul
او مرض*

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