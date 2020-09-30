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القبض على 3 متهمين انتحلوا صفة رجال أمن واستولوا على 120 ألف ريال بالرياض

Time منذ 49 دقيقة
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القبض على 3 متهمين انتحلوا صفة رجال أمن واستولوا على 120 ألف ريال بالرياض

الرياض (صدى):
ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على ثلاثة متهمين بارتكاب حادثتي سلب بالقوة وانتحالهم صفة رجال أمن.

وصَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة، تمكنت من القبض على ثلاثة متهمين (مواطنين ومقيم من الجنسية الأردنية - تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع )، لارتكابهم حادثتي سلب بالقوة تمثلت باستدراج أشخاص من خلال الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تحويل العملات وبيعها بأسعارٍ منافسةٍ أقلَّ من سعر الصرف الفعلي، وانتحالهم صفة رجال أمن عند مقابلة ضحاياهم، واحتجازهم والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية مقابل إخلاء سبيلهم.

وأكد أنهم استولوا على (120,000) ريال، تم استرداد مبلغ (80,000) ريال منها، مضيفًا أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

الداهيه
من هذا حاله ..لا يليق به هذا الاسم.. بسميه....بسميه..اولولي ايه...؟ بورعي طأعان .... أولتو اييه...؟
. راعــي الـددســـن .
الله يرحمـــه ويجـــعل مثـــواه الجـــنه .
. راعــي الـددســـن .
اللــــهم إجعلـــها أمطـــار خيـــر وبــركــه وإنفــع بـها عبــادك .
سنفور
شعب متخلف
abdul
او مرض*

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