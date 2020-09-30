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مصرع قائد صهريج مياه بعد انقلابه في رجال ألمع
منذ 53 دقيقة
1553
أبها (صدى):
باشرت الجهات الأمنية، اليوم الأربعاء، حادث سقوط أحد صهاريج المياه على طريق عقبة المعلك بمحافظة رجال ألمع.
وخرج الصهريج عن الطريق ما أدى إلى سقوطه وانقلابه، وأسفر عن مصرع السائق.
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أحدث التعليقات
الداهيه
من هذا حاله ..لا يليق به هذا الاسم.. بسميه....بسميه..اولولي ايه...؟ بورعي طأعان .... أولتو اييه...؟
. راعــي الـددســـن .
الله يرحمـــه ويجـــعل مثـــواه الجـــنه .
. راعــي الـددســـن .
اللــــهم إجعلـــها أمطـــار خيـــر وبــركــه وإنفــع بـها عبــادك .
سنفور
شعب متخلف
abdul
او مرض*
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