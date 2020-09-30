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 " التعليم " تكشف عن الإجراءات اللازمة لوصول الجامعات السعودية إلى أفضل التصنيفات العالمية

Time منذ ساعة
Views 1481
 " التعليم " تكشف عن الإجراءات اللازمة لوصول الجامعات السعودية إلى أفضل التصنيفات العالمية

علي القحطاني (صدى):
كشف وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، عن إجراءات لوصول الجامعات السعودية إلى أفضل التصنيفات العالمية.

وقال آل الشيخ إن وزارة التعليم تسعى بشكل مستمر لتحقيق رؤية المملكة 2030، التي تنص على أن تكون المملكة ضمن أفضل عشر دول في العالم بحسب مؤشرات التنافسية العالمية، وتصنيف جامعات سعودية ضمن أفضل 100 جامعة عالميًّا.

وأشار وزير التعليم إلى تحقيق التطلعات التنافسية من خلال إحداث الكيانات، وبناء المبادرات والتدريب، ومضاعفة القدرة التنافسية في البحث والابتكار، مما يضمن الوصول إلى الأهداف المنشودة.

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أحدث التعليقات

الداهيه
من هذا حاله ..لا يليق به هذا الاسم.. بسميه....بسميه..اولولي ايه...؟ بورعي طأعان .... أولتو اييه...؟
. راعــي الـددســـن .
الله يرحمـــه ويجـــعل مثـــواه الجـــنه .
. راعــي الـددســـن .
اللــــهم إجعلـــها أمطـــار خيـــر وبــركــه وإنفــع بـها عبــادك .
سنفور
شعب متخلف
abdul
او مرض*

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