محترف الأهلي السابق يعترف: "فكرت في الانتحار"

نواف السالم (صدى):
اعترف لاعب النادي الأهلي السابق، إيريك دي أوليفيرا، انه شعر في أحد فترات حياته برغبته في الانتحار خلال مسيرته الكروية.
واضاف إيريك الذي انضم إلى الأهلي في يناير 2014، ورحل بعد موسم واحد :قيل لي دائمًا أنني سألعب في المباراة التالية ولم يحدث هذا. لقد شعرت بخيبة أمل، ودخلت في نوع من الاكتئاب. ذات ليلة، خرجت مع صديق، وأعطاني شرابًا، ومنذ ذلك الحين بدأت إدمان تناول الكحول بمفردي في الليل. كنت شخصًا مختلفًا. شعرت أنني أضعف شخص في العالم".
واستكمل: "كنت أفكر في أن أثبت لهم أنني جيد، أردت أن ألعب ، لقد مرت 4 أشهر دون لعب، حصلت على بقع في جميع أنحاء جسدي من الصدفية. إذا تمكنت في ذلك الوقت من الحصول على المخدرات ، أعتقد أنني كنت سأتناول المخدرات أيضًا إذا أعطاني أحدهم".
وتابع :"ذات ليلة فكرت في التخلص من نفسي. في الطابق السادس جلست في النافذة، لا أعرف ما كان يدور في خلدي، كنا في الشتاء، كان الثلج يتساقط في الخارج فجأة جاءت رياح باردة أيقظتني بالفعل وبدأت أصرخ بصوت عال. جلست بجانب النافذة وبدأت في البكاء. ومنذ ذلك اليوم توقفت وقلت إن علي أن أفعل شيئًا لأخرج من هناك".
ويلعب أوليفيرا حاليا مع فريق فولونتاري الروماني، وقد دافع عن ألوان العديد من الفرق خلال مسيرته الاحترافية، أبرزها الأهلي ونجران في المملكة، المرخية القطري، وغاز ميتان وكارباتي لفيف في أوكرانيا.