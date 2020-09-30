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حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الخميس في المملكة

Time منذ 51 دقيقة
Views 1450
حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الخميس في المملكة

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد، الخميس، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.

كما توقعت تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من المنطقة الشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

وأضافت أن الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، في حين ستكون الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 14-36كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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ابو رياض الحربي
تخلف
صادوه
ايه والله صدقت
عبدالله
قول النفس ضعيفة
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
طيب

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