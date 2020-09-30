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وكيل وزارة الحج: سنُصدر تصاريح للعُمرة أخرى لاحقًا (فيديو)

Time منذ ساعة
Views 1511
وكيل وزارة الحج: سنُصدر تصاريح للعُمرة أخرى لاحقًا (فيديو)

الرياض (صدى):
أكد وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة، الدكتور عبدالعزيز وازن، أن المرحلة الأولى من أداء العُمرة سيُصرّح بها من خلال تطبيق "اعتمرنا"، وسيتم إصدار تصاريح أخرى بشكل تدريجي لاحقًا.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، أنه سيتم فحص المعتمر قبل تأديته المناسك للتأكد من خلوه من كورونا، مضيفًا أنه سيكون مع كل مجموعة من المعتمرين قائد صحي مُدرَّب من الجهات المتخصّصة في وزارة الصحة.

وأضاف "وازن"، أن الحصول على تصريح عمرة لا يتجاوز دقيقة واحدة عبر تطبيق اعتمرنا.

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أحدث التعليقات

ابو رياض الحربي
تخلف
صادوه
ايه والله صدقت
عبدالله
قول النفس ضعيفة
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
طيب

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