أبرز المعلومات عن زوجة وأبناء أمير الكويت الراحل

خالد الظفيري (صدى):
ضمت حياة أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح العديد من المعلومات التى قد لا يعرفها البعض عن زوجته وأبنائه.
وتزوج الأمير الراحل من الشيخة فتوح السلمان الحمود الصباح، ورزق منها بفتاة و3 أبناء ذكور وهم االشيخ حمد والشيخ ناصر،
والشيخ أحمد، والشيخة سلوى.
وظهرت الشيخة فتوح في عدة مناسبات قليلة، وتوفيت عام 1990، أما ابنائه فقد توفي منهم الشيخة سلوى عام 2002 بعد إصابتها بمرض سرطان الثدي، كما توفي الشيخ أحمد في سن صغيرة عام 1969.
الجدير بالذكر أن جثمان الشيخ صباح الأحمد نقل اليوم إلى مثواه الأخير في مقبرة الصليبيخات.