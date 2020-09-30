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مؤسسة النقد تصدر تقرير أداء قطاع التأمين للربع الثاني من 2020م

Time منذ 50 دقيقة
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مؤسسة النقد تصدر تقرير أداء قطاع التأمين للربع الثاني من 2020م

الرياض (صدى):
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، إصدار التقرير ربع السنوي عن أداء قطاع التأمين خلال الربع الثاني من العام الجاري 2020م، الذي يُبرز النتائج المتعلقة بهذا الربع ومقارنتها مع أداء القطاع في الربع المماثل من العام السابق.

وتأتي هذه الخطوة، كجزء من التزام مؤسسة النقد بتوفير معلومات دقيقة وحديثة عن أداء قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية.

وبحسب التقرير، شهد قطاع التأمين عدداً من التطورات الإيجابية خلال الربع الثاني من عام 2020م، حيث نما إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها بأكثر من 5% مقارنة بالربع الثاني من عام 2019م، كذلك ارتفع صافي الدخل للقطاع مدفوعًا بارتفاع دخل عمليات التأمين.

وأشار التقرير إلى تحسن هامش الملاءة المالية للقطاع حيث بلغ 172%، إضافة إلى انخفاض المعدّل المجمّع إلى 87.3%، وانخفاض معدلات الخسائر لكلّ من التأمين الصحي وتأمين المركبات اللذين يمثلان الحصة الأكبر من قطاع التأمين.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ههههههههههههههههههههههه ما هي هينه العشيقه انقذت عشيقها
ابو عمار
اوكي
taher
مسرحيه
دنيا دوراه
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