بالفيديو.. بدء صلاة الجنازة على الشيخ صباح الأحمد

خالد الظفيري (صدى):
بدأت منذ لحظات صلاة الجنازة على ، أمير الكويت الفقيد الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح، فى مسجد بلال بن رباح بمنطقة الصديق، وتقدم الجنازة الشيخ نواف الأحمد أمير البلاد، وعدد كبير من المسئولين .
ويذكر أن ، جثمان الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت الراحل، نقل منذ قليل من الطائرة الأميرية إلى مسجد بلال بن رباح، لبدء مراسم التشييع، وألقى الشيخ نواف الأحمد أمير البلاد النظرة الأخيرة على الجثمان.
ووصلت طائرة تقل على متنها أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد، بعد إقلاعها من الولايات المتحدة، حيث وافته المنية أمس الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز الـ 91 عاما، وكان فى مقدمة مستقبلى الجثمان أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، حيث توجها إلى الطائرة التى تقل الأمير الراحل.