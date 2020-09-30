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"التعليم" تتجه إلى إيقاف بدل التربية الخاصة

Time منذ ساعة
Views 2117
"التعليم" تتجه إلى إيقاف بدل التربية الخاصة

الرياض (صدى):
تتجه وزارة التعليم، إلى إيقاف بدل التربية الخاصة بالبرامج التي تقلص عدد فصول التربية الخاصة فيها إلى أقل من فصلين، وإذا قل عدد الطالبات عن عشر في البرنامج الواحد.

وكشفت مصادر، أن القرار سيشمل رائد ورائدةة النشاط بالبرنامج التي تقل فصوله عن ثلاثة فصول في التربية الخاصة خلال الأعوام السابقة، وكذلك معلمو ومعلمات مواد التعليم العام التي يقوموا بالتدريس في أقل من عشر حصص.

وأضافت أنه القرار سيشمل أيضًا المنقولون والمنقولات ممن كانت تصرف لهم التربية الخاصة في الأعوام السابقة.

كما سيتم إيقاف البدل عن الملتحقون والملتحقات بدورات تدريبية لمدة فصل دراسي كامل، والموفدون والموفدات للدراسة.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ههههههههههههههههههههههه ما هي هينه العشيقه انقذت عشيقها
ابو عمار
اوكي
taher
مسرحيه
دنيا دوراه
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