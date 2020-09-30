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وزير الشؤون الإسلامية يوجه بتخصيص خطب الجمعة عن التوعية باتباع الإجراءات الاحترازية

Time منذ 36 دقيقة
Views 1266
وزير الشؤون الإسلامية يوجه بتخصيص خطب الجمعة عن التوعية باتباع الإجراءات الاحترازية

محمد السعران (صدى):
وجه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ كافة خطباء الجوامع والمساجد الإضافية التي تقام فيها صلاة الجمعة بعموم مناطق المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة للحديث عن "توعية الناس بضرورة استمرارهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة والالتزام المجتمعي للوقاية من انشار فايروس كورونا، تحقيقاً للمقاصد الشرعية المتحققة بذلك" .

جاء ذلك في تعميم أصدره معالي الوزير "آل الشيخ "اليوم استند إلى ما رأته الجهات المختصة في الدولة ــ رعاها الله ــ من أهمية التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وتغطية الأنف والفم وتحقيق التباعد الاجتماعي تزامنا مع تزايد عدد الحالات المسجلة بالإصابة بفيروس كورونا في دول مختلفة .

كما يأتي التعميم في إطار سعي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المساهمة في نشر الوعي الشرعي، وتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم، والتأكيد على دور خطبة الجمعة في التوجيه والإرشاد إلى الأمور التي يحسن التنبيه عليها والتذكير بها، ومنها الاجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة بالدولة ــ رعاها الله ــ تجاه فيروس كورونا.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
حماام ببلاااش ..
ابو محمد 😎 ✍️
كورونا مبسوط على هاالعبة البلهااء ..
ابو محمد 😎 ✍️
كورونا مبسوط على هاالعبة البلهااء ..
ابو محمد 😎 ✍️
جميل جداً ..
ابو محمد 😎 ✍️
مزبن الجاني بإنتظاره ..

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