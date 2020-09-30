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مواطن يفارق الحياة داخل مركز طبي بالطائف

Time منذ 39 دقيقة
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مواطن يفارق الحياة داخل مركز طبي بالطائف

الطائف (صدى):
فارق مواطن الحياة داخل محيط أحد المراكز الصحية بالطائف؛ حيث كان يعاني من أعراض شبيهة بأعراض فيروس كورونا المستجد.

وعلق المتحدث باسم صحة الطائف سراج الحميدان، على الواقعة قائلًا إن المريض حضر رفقة نجله لمركز صحي وسط المدينة مساء الأحد الماضي؛ ليتضح أنه يعاني ألما بالصدر وإسهالا وارتفاعا بدرجة الحرارة، ولديه أعراض اشتباه بكورونا.

وأشار إلى أن نجله أبلغ بأن تلك الأعراض ظهرت منذ 4 أيام، ليقوم بإبلاغ المراجع بالاتجاه لعيادات "تطمن" ، والاتجاه إلى مركز صحي، بينما بعد مغادرة المريض بدقائق، عاد نجله مبلغا بفقدان والده للوعي وخروج الدم من فمه، وعلى الفور تم نقله لغرفة الطوارئ وعمل اللازم ولكنه فارق الحياة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
كورونا مبسوط على هاالعبة البلهااء ..
ابو محمد 😎 ✍️
كورونا مبسوط على هاالعبة البلهااء ..
ابو محمد 😎 ✍️
جميل جداً ..
ابو محمد 😎 ✍️
مزبن الجاني بإنتظاره ..
ابو محمد 😎 ✍️
مزبن الجاني بإنتظاره ..

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