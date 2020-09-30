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إتحاد الكرة يبلغ رؤساء الأندية بصعوبة الإستعانة بحكام أجانب الموسم القادم

Time منذ ساعة
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إتحاد الكرة يبلغ رؤساء الأندية بصعوبة الإستعانة بحكام أجانب الموسم القادم

ماجد محمد (صدى):
قالت تقارير بأن الإتحاد السعودي لكرة القدم، أبلغ رؤساء أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بأنه يصعب الإستعانة بالحكام الأجانب في مبارايات الموسم القادم، وذلك نتيجة الضغوط التي يواجهونها في الدوريات الأوروبية.

وأوضحت التقارير، بأن اتحاد الكرة وضع الأولوية للحكم السعودي؛ بسبب أن الحكام الأجانب يعانون ضغط الدوريات الأوروبية، حيثُ من الصعب موافقة الاتحاد الأوروبي على السماح للحكام بمغادرة القارة الأوروبية.

وأردفت التقارير بأنه تم وضع مقترحا بالسماح بـ6 طواقم حكام أجنبية، مع تحمُّل النادي تكاليف الطاقم في كل مباراة من المباريات الستة، البالغة 185 ألف ريال.

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ابو محمد 😎 ✍️
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جميل جداً ..
ابو محمد 😎 ✍️
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ابو محمد 😎 ✍️
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