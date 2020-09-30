ميسي يتوجه برسالة إعتذار لأعضاء فريقه وجمهوره

وكالات (صدى):
توجه الإرجنتيني ليونيل ميسى نجم فريق برشلونة الإسباني، إلى أعضاء ناديه وجماهيره برسالة اعتذار، عن أي إزعاج قد يكون تسبب فيه لأيا منهم أو قال شئ أزعج به أحدا ، موضحا بأن ذلك سببه بأن كل ما فعله لأنه كان يفكر في الإفضل للنادي، وذلك بعد الفوز الأول على فياريال برباعية نظيفة.
وتابع النجم الأرجنتينى، "بعد الكثير من المضايقات، أود أن أضع حدا لهذا الوضع. يجب أن يتحد كل المنتمين لبرشلونة، وتوقع الأفضل للنادي فيما هو قادم، أعترف بأخطائي، وإذا كانت الرغبة موجودة في الرحيل، فكانت فقط من أجل جعل برشلونة أفضل وأقوى".
وأكد ليونيل ميسي، إن دمج العاطفة والحماس معا سيكون السبيل الوحيد لتحقيق الأهداف، ويجب أن يتحد الجميع دائما للسير فى إتجاه واحد، وأن أي شخص يعرفني يعرف أنني لست قادرًا على أي شيء آخر غير الفوز دائمًا وتقديم كل شيء على أرض الملعب، كان الأمر كذلك طوال مسيرتي المهنية ولن يتغير ذلك، اليوم التزامي بهذا القميص وهذا الدرع كامل لا يزال سليماً".
اختتم ميسي تصريحاته، "هذا الفريق سوف يبذل قصار جهده لهدف وحيد وهو تحقيق السعادة التي تجلبها كُرة القدم دائماً وخاصة للجماهير الكتالونية التي تستحق ذلك كثيراً".