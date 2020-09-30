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"الشورى" يوجه بإلزام الصيدليات بضوابط لصرف الأدوية

Time منذ 59 دقيقة
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"الشورى" يوجه بإلزام الصيدليات بضوابط لصرف الأدوية

الرياض (صدى):
وجه مجلس الشورى في جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة الصحة بإلزام الصيدليات بضوابط لصرف الأدوية .

وأكد الشورى على ضرورة إلزام الصيدليات بصرف كمية الدواء حسب المدة والجرعة المحددة بوصفة الطبيب المعالج.

كما وجه الشورى بإلزام شركات ومصانع الأدوية باشتراطات تغليف أقراص الدواء بالتغليف الآمن للأطفال ، بجانب مراقبة الأجهزة المنزلية ذات الادعاءات الصحية وتفنيد فوائدها وأضرارها على صحة الإنسان .

وطالب الشورى الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بوضع نظام للدراسات السريرية بما يكفل حقوق وواجبات الجهة والمرضى وضمان سلامتهم.

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أحدث التعليقات

دكتور رايق بن فايق
ان شاء الله تتحول الضريبة من وضعها الحالي على الأفراد إلى الضريبة على الدخل فهم القادرين على دفع الضرائب لوجود ثروات هائلة لدى هؤلاء
فينك يا سولطان
عندك مهله 30 يوم خلاص شل عفشك والجبل
كويس فهم وهداه الله
ابو محمد 😎 ✍️
وجه الملكة الكهلة بقول // غذا رأيت انياب الملكة بارزةً .. فااعلم ان الكوين غاضبةَ .. .. على فكره ياكوين الكوينات .. القبعه هذي لا ترسلينهاا ، اهديها لأحد الطباخين عندك ..

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