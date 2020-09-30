شاهد.. الشيخ نواف الأحمد يبكي خلال آدائه اليمين الدستورية

خالد الظفيري (صدى):
لم يتمالك الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت الجديد نفسه، من البكاء خلال أدائه اليمين الدستورية أمام البرلمان، حزنا على رحيل الفقيد الشيخ صباح الأحمد الصباح.
وأوضح الشيخ نواف في كلمته: "بإن الشيخ صباح الأحمد قدّم الكثير لشعبه وللأمة، وترك تاريخًا مليئًا بالإنجازات ، وأن الأمير الراحل ترك إرثًا خالدًا يشهد له داخليًّا وخارجيًّا، بلدنا يواجه ظروفًا دقيقة تتطلب وحدة الصف وتضافر الجهود، نفتخر بالكويت دولة قانون ومؤسسات".
وأضاف خلال النطق السامي: "سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد قدّم الكثير لوطنه وأمته، ورحل عنا إلى الدار الآخرة رمزًا شامخًا من رموزنا الخالدين، نستذكر بكل الاعتزاز والاهتمام توجيهاته السديدة التي ستظل نبراسًا هاديًا متابعا أُعاهد الله والشعب وأعاهدكم أن أبذل كل جهدي لأمن واستقرار الكويت".