الأعداد السابقة للصحيفة

شرط لاستثناء عقود التأجير التمويلي والإجارة المنتهية بالتمليك من القيمة المضافة

Time منذ ساعة
Views 1746
شرط لاستثناء عقود التأجير التمويلي والإجارة المنتهية بالتمليك من القيمة المضافة

الرياض (صدى):
أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، بأنها تستثني عقود التأجير التمويلي والإجارة المنتهية بالتمليك من ضريبة القيمة المضافة.

وجاء ذلك ردا على استفسار لأحد المستفيدين جاء فيه " هل يحق لشركة تأجير تمويلي أن تأخذ ضريبة على سيارة أقساط وأنا وقعت العقد قبل الضرائب؟».

وكان رد الحساب الرسمي للعناية بعملاء الهيئة العامة للزكاة والدخل بأنه تم استثناء عقود التأجير التمويلي والإجارة المنتهية بالتمليك المبرمة قبل 1 يناير 2018. ومن ثم لن يتم تحصيل الضريبة على الأقساط المستحقة عن هذه العقود بعد تاريخ تطبيق الضريبة. أما العقود المبرمة بعد 1 يناير فستخضع لضريبة القيمة المضافة".

Time واتساب

أحدث التعليقات

دكتور رايق بن فايق
ان شاء الله تتحول الضريبة من وضعها الحالي على الأفراد إلى الضريبة على الدخل فهم القادرين على دفع الضرائب لوجود ثروات هائلة لدى هؤلاء
فينك يا سولطان
عندك مهله 30 يوم خلاص شل عفشك والجبل
كويس فهم وهداه الله
ابو محمد 😎 ✍️
وجه الملكة الكهلة بقول // غذا رأيت انياب الملكة بارزةً .. فااعلم ان الكوين غاضبةَ .. .. على فكره ياكوين الكوينات .. القبعه هذي لا ترسلينهاا ، اهديها لأحد الطباخين عندك ..

أخر الأخبار

الشبه الكبير بين حسن البلام والرئيس التنفيذي للنادي الأهلي الجديد يتصدر التريند
الشبه الكبير بين حسن البلام والرئيس التنفيذي للنادي الأهلي الجديد يتصدر التريند
Time منذ 9 دقائق Views 1125
بالفيديو .. ترامب يثير ضحك بايدن خلال المناظرة الرئاسية
بالفيديو .. ترامب يثير ضحك بايدن خلال المناظرة الرئاسية
Time منذ 17 دقيقة Views 1310
وقوع انفجار في باريس وضواحيها
وقوع انفجار في باريس وضواحيها
Time منذ 25 دقيقة Views 1405
غرفة الشرقية توفر وظائف فنية شاغرة
غرفة الشرقية توفر وظائف فنية شاغرة
Time منذ 36 دقيقة Views 1413
بالفيديو.. الزعاق: وداعاً للصيف إلى دخول "رمضان"
بالفيديو.. الزعاق: وداعاً للصيف إلى دخول "رمضان"
Time منذ 46 دقيقة Views 1862
شاهد.. الشيخ نواف الأحمد يبكي خلال آدائه اليمين الدستورية
شاهد.. الشيخ نواف الأحمد يبكي خلال آدائه اليمين الدستورية
Time منذ 54 دقيقة Views 2181
"الشورى" يوجه بإلزام الصيدليات بضوابط لصرف الأدوية
"الشورى" يوجه بإلزام الصيدليات بضوابط لصرف الأدوية
Time منذ 59 دقيقة Views 1546
ميسي يتوجه برسالة إعتذار لأعضاء فريقه وجمهوره
ميسي يتوجه برسالة إعتذار لأعضاء فريقه وجمهوره
Time منذ ساعة Views 1653
التصرف النظامي الأنسب في حالة توقيع مخالفة مرورية بالخطأ
التصرف النظامي الأنسب في حالة توقيع مخالفة مرورية بالخطأ
Time منذ ساعة Views 1818
«الشورى» يعلن موافقته على إدراج عقوبة التشهير بحق المتحرشين
«الشورى» يعلن موافقته على إدراج عقوبة التشهير بحق المتحرشين
Time منذ ساعة Views 2098