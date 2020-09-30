الهلال يتمسك بحقه حال رحيل خربين

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الأربعاء، أن نادي الهلال رفض فكرة رحيل لاعبه الدولي السوري عمر خريبين لصفوف نادي الزمالك بشكل مجاني في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وطلب نادي الزمالك المصري، ضم اللاعب مجانا مستغلا أن عقد اللاعب مع أزرق الهلال سينتهي بنهاية الموسم الجاري؛ حيث قررت إدارة الهلال التخلي عن خربين، في الصيف الحالي، على سبيل الإعارة فقط، وليس البيع النهائي.
وأوضحت التقارير، أنه قبل خروج النجم السوري معارًا، سيقوم بتجديد عقده مع الهلال، والذي ينتهي في 30 يونيو 2021؛ بينما جاء قرار العمل من أجل تمديد عقد خريبين بسبب رغبة إدارة النادي في استغلال قدرات اللاعب مستقبلا.