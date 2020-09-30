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الهلال يتمسك بحقه حال رحيل خربين

Time منذ 21 دقيقة
Views 1167
الهلال يتمسك بحقه حال رحيل خربين

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الأربعاء، أن نادي الهلال رفض فكرة رحيل لاعبه الدولي السوري عمر خريبين لصفوف نادي الزمالك بشكل مجاني في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وطلب نادي الزمالك المصري، ضم اللاعب مجانا مستغلا أن عقد اللاعب مع أزرق الهلال سينتهي بنهاية الموسم الجاري؛ حيث قررت إدارة الهلال التخلي عن خربين، في الصيف الحالي، على سبيل الإعارة فقط، وليس البيع النهائي.

وأوضحت التقارير، أنه قبل خروج النجم السوري معارًا، سيقوم بتجديد عقده مع الهلال، والذي ينتهي في 30 يونيو 2021؛ بينما جاء قرار العمل من أجل تمديد عقد خريبين بسبب رغبة إدارة النادي في استغلال قدرات اللاعب مستقبلا.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
رحمه الله برحمته الواسعه واحسن عزاكم .. آمين .. .. باالتأكيد ماتنلامين ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
ابو عمر
لاتقطعون عننا السريلاك
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اللهم اني اسألك الهدى والهدايه وذريتي ، واسترنا يارب فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض ، لا ستر إلا سترك ولا عفو إلا عفوك ولا رحمة إلا رحمتك ، انت اهل العفو والرحمة والمغفره .. آمين ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
فرج الله قريب

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