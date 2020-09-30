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التصرف النظامي الأنسب في حالة توقيع مخالفة مرورية بالخطأ

Time منذ ساعة
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التصرف النظامي الأنسب في حالة توقيع مخالفة مرورية بالخطأ

الرياض (صدى):
كشفت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، عن التصرف النظامي الأنسب في حالة توقيع محالفة بالخطأ، ورفض الاعتراض المقدم من قائد المركبة على ذلك.

ووجه الأحد الأشخاص، استفسارًا إلى المرور، قائلًا: " تم تسجيل مخالفة تظليل مركبة على سيارتي في منطقة حريملاء، رغم أني لم أذهب إلى هناك أبدًا، وتم الاطلاع على الصورة المرفقة في حسابي في أبشر، وتبين أن صورة السيارة ليست سيارتي".

وأضاف: " وتم تقديم اعتراض عليها مع شرح الأسباب بوضوح وقوبل بالرفض، وتم حذف صورة السيارة من المخالفة "؛ ليجيب «المرور» مؤكدًا بأن قائد المركبة -في هذه الحالة- عليه الاعتراض عن طريق حسابه في بوابة أبشر.

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أحدث التعليقات

دكتور رايق بن فايق
ان شاء الله تتحول الضريبة من وضعها الحالي على الأفراد إلى الضريبة على الدخل فهم القادرين على دفع الضرائب لوجود ثروات هائلة لدى هؤلاء
فينك يا سولطان
عندك مهله 30 يوم خلاص شل عفشك والجبل
كويس فهم وهداه الله
ابو محمد 😎 ✍️
وجه الملكة الكهلة بقول // غذا رأيت انياب الملكة بارزةً .. فااعلم ان الكوين غاضبةَ .. .. على فكره ياكوين الكوينات .. القبعه هذي لا ترسلينهاا ، اهديها لأحد الطباخين عندك ..

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