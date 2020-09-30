رسالة مؤثرة لحفيدة أمير الكويت الراحل: لو أملك أن أهديك عمري لسجلت أيامي باسمك

خالد الظفيري (صدى):
بكلمات مؤثرة ، نعت الشيخة سارة الفهد الصباح حفيدة الشيخ صباح الأحمد جدها بعد ساعات من إعلان وفته .
وكتبت الشيخة سارة عبر حسابها في " إنستجرام " : “أبي طاب منامك الطويل، ورحم الله جسدك الذي امتلأ طهراً، وغاب عن الدنيا، أبي لقد كنت التجئت لحضنك عندما تضيق بي الدنيا .
وأردفت : أبي أنا لا أبكيك اعتراضاً فهذا أمر ربي، و لكنني أبكيك شوقاً، واشتياقاً. إليك أبي الحبيب، إلى قدوتي الأولى، ونبراسي الذي ينير دربي، إلى من علّمني أن أصمد أمام أمواج البحر الثائرة، إلى من أعطاني بلا حدود، إلى من رفعت رأسي عالياً افتخاراً به .
وتابعت : اشتقت لأب لن يرجع أبداً، ولن يأتي مثله أحداً، إذا كانت الأمومة هي الحنان، فالأبوة هي الأمان. لو كنت أملك أن أهديك قلبي لنزعته من صدري وقدمته إليك، ولو كنت أملك أن أهديك عمري لسجلت أيامي باسمك. تغمدك الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ، وأسكنك فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون .
و أعلن الديوان الأميري الكويتي أمس الثلاثاء وفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ، وسط نعي دول العالم وإبراز لدوره المحوري في إزدهار الخليج .