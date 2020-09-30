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رسالة مؤثرة لحفيدة أمير الكويت الراحل: لو أملك أن أهديك عمري لسجلت أيامي باسمك

Time منذ 36 دقيقة
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رسالة مؤثرة لحفيدة أمير الكويت الراحل: لو أملك أن أهديك عمري لسجلت أيامي باسمك

خالد الظفيري (صدى):
بكلمات مؤثرة ، نعت الشيخة سارة الفهد الصباح حفيدة الشيخ صباح الأحمد جدها بعد ساعات من إعلان وفته .

وكتبت الشيخة سارة عبر حسابها في " إنستجرام " : “أبي طاب منامك الطويل، ورحم الله جسدك الذي امتلأ طهراً، وغاب عن الدنيا، أبي لقد كنت التجئت لحضنك عندما تضيق بي الدنيا .

وأردفت : أبي أنا لا أبكيك اعتراضاً فهذا أمر ربي، و لكنني أبكيك شوقاً، واشتياقاً. إليك أبي الحبيب، إلى قدوتي الأولى، ونبراسي الذي ينير دربي، إلى من علّمني أن أصمد أمام أمواج البحر الثائرة، إلى من أعطاني بلا حدود، إلى من رفعت رأسي عالياً افتخاراً به .

وتابعت : اشتقت لأب لن يرجع أبداً، ولن يأتي مثله أحداً، إذا كانت الأمومة هي الحنان، فالأبوة هي الأمان. لو كنت أملك أن أهديك قلبي لنزعته من صدري وقدمته إليك، ولو كنت أملك أن أهديك عمري لسجلت أيامي باسمك. تغمدك الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ، وأسكنك فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون .

و أعلن الديوان الأميري الكويتي أمس الثلاثاء وفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ، وسط نعي دول العالم وإبراز لدوره المحوري في إزدهار الخليج .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
رحمه الله برحمته الواسعه واحسن عزاكم .. آمين .. .. باالتأكيد ماتنلامين ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
ابو عمر
لاتقطعون عننا السريلاك
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اللهم اني اسألك الهدى والهدايه وذريتي ، واسترنا يارب فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض ، لا ستر إلا سترك ولا عفو إلا عفوك ولا رحمة إلا رحمتك ، انت اهل العفو والرحمة والمغفره .. آمين ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
فرج الله قريب

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