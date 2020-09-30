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المؤسسة العامة للحبوب تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ 55 دقيقة
Views 1586
المؤسسة العامة للحبوب تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم الأربعاء عن وظائف شاغرة للمواطنين على بند الوظائف المؤقتة بفرع ينبع لحملة الدبلوم والثانوية العامة والبكالوريوس .

وأوضحت المؤسسة الوظائف المطلوبة وهي : محلل مختبر ، محاسب ، أخصائي تقنية معلوات ، أخصائي شؤون الموظفين ، أخصائي مشتريات ، سكرتير ، كهربائي ، ميكانيكي ، مشغل غرفة تحكم ، مراقب مستودع ، مراقب أعمال نقل ، مشغل جهاز أخذ عينات ، مأمور ميزان ، مراقب تحميل ، مأمور اتصالات ، مشرف خدمات ، مخلص جمركي ، سائق ، رجل أمن .

وأبانت أن التقديم اعتباراً من الساعة 7,30 صباح يوم الاحد 17 / 2 / 1442 هــ الموافق 4 / 10 / 2020م ولمدة (7) أيام على موقع المؤسسة الإلكتروني ، ويجب إرفاق المستندات التالية مع الطلب :

•صورة من الهوية الوطنية.

•صورة من المؤهل. (وكذلك صورة من المعادلة إذا كان المتقدم متخرج من أحد الجامعات الخارجية)

•صورة من السجل الأكاديمي.

•صورة من الخبرات موثقة أو برنت من التأمينات الاجتماعية إن وجد.

•صورة من (اختبار القدرة المعرفية/الاختبار التحصيلي/اختبار قياس) إن وجدت.

وأشارت المؤسسة أنه لن ينظر باي طلب لم يستوفى الوثائق المطلوب إرفاقها ، ويمكن التعديل على بيانات التقديم يوم الاحد 24/ 2/ 1442 هـ الموافق 11/ 10 / 2020م ، كما يمكن التعرف على التفاصيل عبر الرابط التالي من هنـــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
رحمه الله برحمته الواسعه واحسن عزاكم .. آمين .. .. باالتأكيد ماتنلامين ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
ابو عمر
لاتقطعون عننا السريلاك
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اللهم اني اسألك الهدى والهدايه وذريتي ، واسترنا يارب فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض ، لا ستر إلا سترك ولا عفو إلا عفوك ولا رحمة إلا رحمتك ، انت اهل العفو والرحمة والمغفره .. آمين ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
فرج الله قريب

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