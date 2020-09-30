بالفيديو.. آخر ظهور لأمير الكويت قبل وفاته

خالد الظفيري (صدى):
في مواقف إنسانية لا تنتهي ، كشف مقطع فيديو متداول قيل أنه آخر ظهور لأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن بعض جوانب شخصيته النبيلة .
وأظهر الفيديو أمير الكويت –يرحمه الله – وهو جالس في منزله على أريكة قبل حوالي شهر ويداعب طفلاً يبدو أنه أحد أحفاده ، بينما بادله الطفلك الضحك ورفع يده كتحية عسكرية .
وكان الديوان الأميري بالكويت قد أعلن وفاة الشيخ صباح الصباح أمس الثلاثاء عن عمر يناهز 91 عام ،وخيم الحزن على الكويت والدول العربية ، كما تأثرت المملكة حكومةً وشعباً بوفاته إذ كان من المعروف علاقته الوطيدة بها .
إقرأ أيضاً :