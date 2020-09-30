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بالفيديو.. آخر ظهور لأمير الكويت قبل وفاته

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. آخر ظهور لأمير الكويت قبل وفاته

خالد الظفيري (صدى):
في مواقف إنسانية لا تنتهي ، كشف مقطع فيديو متداول قيل أنه آخر ظهور لأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن بعض جوانب شخصيته النبيلة .

وأظهر الفيديو أمير الكويت –يرحمه الله – وهو جالس في منزله على أريكة قبل حوالي شهر ويداعب طفلاً يبدو أنه أحد أحفاده ، بينما بادله الطفلك الضحك ورفع يده كتحية عسكرية .

وكان الديوان الأميري بالكويت قد أعلن وفاة الشيخ صباح الصباح أمس الثلاثاء عن عمر يناهز 91 عام ،وخيم الحزن على الكويت والدول العربية ، كما تأثرت المملكة حكومةً وشعباً بوفاته إذ كان من المعروف علاقته الوطيدة بها .

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أحدث التعليقات

دكتور رايق بن فايق
ان شاء الله تتحول الضريبة من وضعها الحالي على الأفراد إلى الضريبة على الدخل فهم القادرين على دفع الضرائب لوجود ثروات هائلة لدى هؤلاء
فينك يا سولطان
عندك مهله 30 يوم خلاص شل عفشك والجبل
كويس فهم وهداه الله
ابو محمد 😎 ✍️
وجه الملكة الكهلة بقول // غذا رأيت انياب الملكة بارزةً .. فااعلم ان الكوين غاضبةَ .. .. على فكره ياكوين الكوينات .. القبعه هذي لا ترسلينهاا ، اهديها لأحد الطباخين عندك ..

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