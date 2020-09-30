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خدمات الملاحة الجوية تطرح 24 وظيفة شاغرة للرجال

Time منذ ساعة
Views 1689
خدمات الملاحة الجوية تطرح 24 وظيفة شاغرة للرجال

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت شركة خدمات الملاحة الجوية ، "24" وظيفة فنية شاغرة للرجال، ضمن برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف لتخصص "فني صيانة الأجهزة الملاحية"، من حمَلة شهادة الدبلوم العالي في تخصصات: "تقنية هندسة الآلات الدقيقة والتحكم، تقنية المعلومات والحاسب الآلي، تكنولوجيا الإلكترونيات" وذلك للعمل بفروع الشركة في عدد من مدن المملكة.

واشترطت الشركة على المتقدم بأن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصل على الشهادة الجامعية المتوسطة، ولا يقل المعدل عن 2.5 من 4 أو ما يعادلها، مع اتقان اللغة الإنجليزية، واجتياز الكشف الطبي، والاختبارات والمقابلة الشخصية، والاستعداد لإنهاء التدريب بمدينة جدة لمدة (6) أشهر، واجتياز فترة البرنامج بنجاح حسب إجراءات وسياسات الشركة، والاستعداد للعمل في أي مدينة داخل المملكة.

ولمزيد من التفاصيل إضغط الرابط التالي من هنـــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
رحمه الله برحمته الواسعه واحسن عزاكم .. آمين .. .. باالتأكيد ماتنلامين ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
ابو عمر
لاتقطعون عننا السريلاك
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اللهم اني اسألك الهدى والهدايه وذريتي ، واسترنا يارب فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض ، لا ستر إلا سترك ولا عفو إلا عفوك ولا رحمة إلا رحمتك ، انت اهل العفو والرحمة والمغفره .. آمين ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
فرج الله قريب

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