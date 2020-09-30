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شركة المطاحن الثانية تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ ساعتين
Views 1749
شركة المطاحن الثانية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة المطاحن الثانية باب التقديم على وظيفة تقنية شاغرة بمجال الأمن السيبراني للعمل بالرياض وفقاً للتفاصيل التالية :

المسمى الوظيفي : خبير أمن سيبراني

الشروط :

- بكالوريوس " علوم الحاسب ، هندسة الحاسب ، نظم المعلومات ، تقنية المعلومات ، الأمن السيبراني "

- خبرة عامين في الأمن السيبراني .

- إتقان اللغة الإنجليزية .

- يفضل الحصول على شهادات CCNA ، OSCP

- فهم جيد لمعايير الأمن السيبراني وإجادة التطبيقات والبرامج ذات العلاقة .

- خبرة في الحلول الأمنية لتأمين منظومة أمن المعلومات .

- أفضلية لحملة الشهادة المهنية في أمن المعلومات .

وحول موعد التقديم ، أبانت الشركة أنه متاح بدءً من اليوم الأربعاء 13 / 2 / 1442 هـ ، الموافق 30 / 9 / 2020 م ، لمدة اسبوع ، وذلك على البريد الإلكتروني التالي" مع كتابة المسمى الوظيفي بعنوان البريد " : [email protected]

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
رحمه الله برحمته الواسعه واحسن عزاكم .. آمين .. .. باالتأكيد ماتنلامين ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
ابو عمر
لاتقطعون عننا السريلاك
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اللهم اني اسألك الهدى والهدايه وذريتي ، واسترنا يارب فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض ، لا ستر إلا سترك ولا عفو إلا عفوك ولا رحمة إلا رحمتك ، انت اهل العفو والرحمة والمغفره .. آمين ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
فرج الله قريب

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