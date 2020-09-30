شركة المطاحن الثانية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة المطاحن الثانية باب التقديم على وظيفة تقنية شاغرة بمجال الأمن السيبراني للعمل بالرياض وفقاً للتفاصيل التالية :
المسمى الوظيفي : خبير أمن سيبراني
الشروط :
- بكالوريوس " علوم الحاسب ، هندسة الحاسب ، نظم المعلومات ، تقنية المعلومات ، الأمن السيبراني "
- خبرة عامين في الأمن السيبراني .
- إتقان اللغة الإنجليزية .
- يفضل الحصول على شهادات CCNA ، OSCP
- فهم جيد لمعايير الأمن السيبراني وإجادة التطبيقات والبرامج ذات العلاقة .
- خبرة في الحلول الأمنية لتأمين منظومة أمن المعلومات .
- أفضلية لحملة الشهادة المهنية في أمن المعلومات .
وحول موعد التقديم ، أبانت الشركة أنه متاح بدءً من اليوم الأربعاء 13 / 2 / 1442 هـ ، الموافق 30 / 9 / 2020 م ، لمدة اسبوع ، وذلك على البريد الإلكتروني التالي" مع كتابة المسمى الوظيفي بعنوان البريد " : [email protected]