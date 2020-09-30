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«حقوق الإنسان»‏ : العامل لا يتحمل رسوم العمل والإقامة والتأمين الصحي

Time منذ 35 دقيقة
Views 1169
«حقوق الإنسان»‏ : العامل لا يتحمل رسوم العمل والإقامة والتأمين الصحي

الرياض (صدى):
أكدت الهيئة العامة لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أنه من حق العامل عدم تحميله أي رسوم تخص رخصة العمل أو الإقامة أو التأمين الصحي.

وأوضحت الهيئة، أنه ‏من حق العامل على صاحب العمل اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحمايته من الأخطار والأمراض الناتجة عن العمل، وعدم تحميله أي مبالغ لقاء توفير هذه الحماية.

وأشارت إلى أن ‏من حق العامل عدم تكليفه بعمل يختلف جوهرياً عن العمل المتفق عليه، أو نقله من مكان عمله الأصلي لمكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته، أو تكليفه يعمل يختلف جوهريًا عن المتفق عليه دون موافقة خطية منه.

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أحدث التعليقات

العدناني
التعبير بيستغلون فيه ظلم وتجني الطلاب اللي يشترون البحوث هم المذنبون الحقيقيون . لابد الطالب يكد ويجتهد ولو اخطأ فراح يتعلم من خطأه الدولة موفرتلهم التدريس على أفضل مستوى ومعطيتهم الامان المادي والاجتماعي هذا يرميها على نراكز الخدمة ويبريء من غش ؟؟؟
الداهيه
قرقر زياده...عشان ركب طيز هو كرسي رياسه ...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يارب ترزقنا من واسع فضلك 🤲🤲🤲
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
إذا هاذي الفاظكم من بينتخبكم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
إذا هاذي الفاظكم من بينتخبكم

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