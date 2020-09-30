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القيادة تهنئ رئيس الصين بذكرى اليوم الوطني لبلاده

Time منذ ساعة
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القيادة تهنئ رئيس الصين بذكرى اليوم الوطني لبلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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أحدث التعليقات

العدناني
التعبير بيستغلون فيه ظلم وتجني الطلاب اللي يشترون البحوث هم المذنبون الحقيقيون . لابد الطالب يكد ويجتهد ولو اخطأ فراح يتعلم من خطأه الدولة موفرتلهم التدريس على أفضل مستوى ومعطيتهم الامان المادي والاجتماعي هذا يرميها على نراكز الخدمة ويبريء من غش ؟؟؟
الداهيه
قرقر زياده...عشان ركب طيز هو كرسي رياسه ...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يارب ترزقنا من واسع فضلك 🤲🤲🤲
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
إذا هاذي الفاظكم من بينتخبكم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
إذا هاذي الفاظكم من بينتخبكم

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