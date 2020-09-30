الأعداد السابقة للصحيفة

بالصور.. تفاصيل جديدة بشأن حجم المضبوطات برفقة خلية الحرس الثوري

Time منذ ساعة
Views 1675
Comment 2
بالصور.. تفاصيل جديدة بشأن حجم المضبوطات برفقة خلية الحرس الثوري

الرياض (صدى):
أوضح خبير أمني، اليوم الأربعاء، أن حجم المضبوطات كشف عن مجموع العمليات الإرهابية التي يمكن أن تنفذها خلية الحرس الثوري الإرهابية، والتي وصلت إلى حوالي 30 عملية.

وقال مصدر أمني، أن أفراد الخلية توزعوا بين مبنى سكني قريب من المزارع، واستراحة بداخل مزرعة قريبة منه، وكانوا تحت المراقبة الأمنية لفترة طويلة حيث يتردد عدد منهم باستمرار على تلك المواقع قادمين من خارج بلدة "أم الحمام" بالقطيف التي تم ضبطهم بها، وذلك عبر الطرق الزراعية.

وصرح مدير الأدلة الجنائية سابقا العميد صالح الطريف، أن بعض المضبوطات ذات علاقة بالعبوات الناسفة واستخداماتها كثيرة قد تكون مجهزة للمركبات أو في مبانٍ أو مواقع حيوية أو حكومية، لافتًا إلى أن وجود بعض الأسلحة مثل القنص والمناظير يدل على وجود خطة في استهداف رجال أمن أو شخصيات مهمة عن طريق عمليات مراقبة ورصد وقنص باستخدام المناظير، بحسب صحيفة "الوطن" .

وأكد أن الخلية كانت تستعد لعمليات واسعة تشمل عدة رصد وتجسس ومراقبة واغتيالات وتفجيرات، مشيرًا إلى أن هناك 17 عبوة مليئة بمواد كيميائية مبدئيا قد تكون مادة RDX أو C4 شديدة الانفجار، وغالبا تستخدمها الجماعات الإرهابية على شكل قوالب توضع في سيارة لاستهداف المقرات والنقاط الأمنية، ويعرف عن إيران مساعدتها للجماعات الإرهابية.

Time واتساب

أحدث التعليقات

العدناني
التعبير بيستغلون فيه ظلم وتجني الطلاب اللي يشترون البحوث هم المذنبون الحقيقيون . لابد الطالب يكد ويجتهد ولو اخطأ فراح يتعلم من خطأه الدولة موفرتلهم التدريس على أفضل مستوى ومعطيتهم الامان المادي والاجتماعي هذا يرميها على نراكز الخدمة ويبريء من غش ؟؟؟
الداهيه
قرقر زياده...عشان ركب طيز هو كرسي رياسه ...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يارب ترزقنا من واسع فضلك 🤲🤲🤲
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
إذا هاذي الفاظكم من بينتخبكم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
إذا هاذي الفاظكم من بينتخبكم

أخر الأخبار

تجربة إفتراضية لإستقبال المعتمرين شملت تأدية مناسك العمرة
تجربة إفتراضية لإستقبال المعتمرين شملت تأدية مناسك العمرة
Time منذ 15 دقيقة Views 1041
شركة المطاحن الثانية تعلن عن وظائف شاغرة
شركة المطاحن الثانية تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 30 دقيقة Views 1107
«حقوق الإنسان»‏ : العامل لا يتحمل رسوم العمل والإقامة والتأمين الصحي
«حقوق الإنسان»‏ : العامل لا يتحمل رسوم العمل والإقامة والتأمين الصحي
Time منذ 34 دقيقة Views 1152
أب يغرق ابنه المعاق في البحرمن أجل أموال التأمين !
أب يغرق ابنه المعاق في البحرمن أجل أموال التأمين !
Time منذ 40 دقيقة Views 304
بالفيديو.. إغلاق وتغريم 35 منشأة تجارية مخالفة بالرياض
بالفيديو.. إغلاق وتغريم 35 منشأة تجارية مخالفة بالرياض
Time منذ 45 دقيقة Views 1454
المسند: عودة نشاط الحالة المطرية مرة أخرى
المسند: عودة نشاط الحالة المطرية مرة أخرى
Time منذ 49 دقيقة Views 1393
القيادة تهنئ رئيس نيجيريا الاتحادية بذكرى استقلال بلاده
القيادة تهنئ رئيس نيجيريا الاتحادية بذكرى استقلال بلاده
Time منذ ساعة Views 1306
فصل الكهرباء عن ورش ومحلات شارعي الإسكان والمحجر بجدة
فصل الكهرباء عن ورش ومحلات شارعي الإسكان والمحجر بجدة
Time منذ ساعة Views 1619
بالصور.. تفاصيل جديدة بشأن حجم المضبوطات برفقة خلية الحرس الثوري
بالصور.. تفاصيل جديدة بشأن حجم المضبوطات برفقة خلية الحرس الثوري
Time منذ ساعة Views 1675
الطلاب يلجأون لشراء الأبحاث من مكاتب الخدمات بسبب الإحباط وعدم التدريب
الطلاب يلجأون لشراء الأبحاث من مكاتب الخدمات بسبب الإحباط وعدم التدريب
Time منذ ساعة Views 1473