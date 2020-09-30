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" جرو " و " كاذب " أبرز الكلمات الجارحة بين ترامب وبايدن في المناظرة

Time منذ 32 دقيقة
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" جرو " و " كاذب " أبرز الكلمات الجارحة بين ترامب وبايدن في المناظرة

واشنطن (صدى):
شهدت المناظرة الأولى بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، اليوم الأربعاء، العديد من الألفاظ الجارحة التي نعت بها كل منهما الآخر.

ونعت جو بايدن الرئيس ترامب بـ " الكاذب " و" المهرج "، وبلغ به الأمر حد مخاطبته قائلا: " إخرس!" و" أنت أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة"، كما وصفه بـ " جرو الرئيس الروسي فلاديمير بوتن " .

واتهم ترامب منافسه بايدن بـ " عدم الذكاء"، ووصفه بـ " الدمية " في يد اليسار الراديكالي، قائلا: "اليسار الراديكالي يحرّكك بإصبعه كدمية ".

يذكر أن المناظرة استغرقت 90 دقيقة، حضرها جمهور محدود التزاما بإجراءات التباعد الاجتماعي بسبب جائحة كورونا.

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أحدث التعليقات

ناصح
اتق الله ياع.س.ع,,ارفق على حالك يامسكين ما دريو فيك ارفق على روحك لا يطق شريان قلبك والله لايتفع... ولاغيره,,,,,,,,,,
الداهيه
يمقن كانت تتسلق الشجره ونشب بمهبلها جذع خازوق وما خلصت منه الا بعد ١٠ ساعات.... فقالت خليها نحطها بجنس بدل ما ننفضح
كلام مليان
دبي مدينه جميله وامنه جدا ومستقر لكثير من النجوم والللاعبين العالمين والعرب عز يا دار زايد
الداهيه
وراعين يبون فطيحان يفرشهم بالارض ويسوي منهم فطير مشلتت بالبشمل.... لو كان به تشهير ما سوو هالسوات... وضعت قاعده جزائيه لو طبقتها المحاكم للتشهير ..ستكون رادعه وتنال اعجاب الجميع....
ابو يزيد
يا شيون بنا على اقتراحك الحاقد والمتزمت عيناك رئيس للفيفاء يعتمد,,,,,

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