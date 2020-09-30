" جرو " و " كاذب " أبرز الكلمات الجارحة بين ترامب وبايدن في المناظرة

واشنطن (صدى):
شهدت المناظرة الأولى بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، اليوم الأربعاء، العديد من الألفاظ الجارحة التي نعت بها كل منهما الآخر.
ونعت جو بايدن الرئيس ترامب بـ " الكاذب " و" المهرج "، وبلغ به الأمر حد مخاطبته قائلا: " إخرس!" و" أنت أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة"، كما وصفه بـ " جرو الرئيس الروسي فلاديمير بوتن " .
واتهم ترامب منافسه بايدن بـ " عدم الذكاء"، ووصفه بـ " الدمية " في يد اليسار الراديكالي، قائلا: "اليسار الراديكالي يحرّكك بإصبعه كدمية ".
يذكر أن المناظرة استغرقت 90 دقيقة، حضرها جمهور محدود التزاما بإجراءات التباعد الاجتماعي بسبب جائحة كورونا.
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