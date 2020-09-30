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أرملة لديها 7 أبناء بدأت من الصفر لتصبح رائدة أعمال بجازان

Time منذ 28 دقيقة
Views 1467
أرملة لديها 7 أبناء بدأت من الصفر لتصبح رائدة أعمال بجازان

الرياض (صدى):
بدأت مواطنة أرملة من الصفر كي تستطيع تأمين مستقبل أبناءها الـ 7، حتى أصبحت نموذجًا في ريادة الأعمال بجازان.

وبدأت المواطنة بفتح مطعم لتقديم الوجبات الشعبية، ومن ثم أصبح مصدرًا لرزق عدد من الفتيات السعوديات اللاتي انضممن للعمل معها في المطعم، بحسب العربية.

وأوضحت أنه بعد فتح المطعم عملت مع أبنائها وبعد فترة قصيرة بدأ عدد من الفتيات يتقدمن للعمل معها في الطبخ وتقديم الوجبات للزبائن.

وأشارت إلى أنها واجهت الكثير من الصعوبات في فتح مطعمها، لاسيما أنها أرملة ووحيدة، وكان المطعم يحتاج جهودا كبيرة، إضافة إلى حاجة أبنائها للاهتمام وتجهيزهم للمدارس.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
المهم هم خايفين و جالسين يصورون التمساح
بندر
النصر بيطلع حده الاهلي كل من فرح على الهلال سيخرج من البطوله
نجاة محمد
اوكية بس يا ريت تكون حازم وواضح في قراراتك
ابو عمار
سبدو انها عصبيه اوي
ابو عمار
ما فيه مضاربه مجرد خلاف شخصي

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