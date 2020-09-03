"الجنيد": لا تشتروا "لاب توب" مثبت عليه أي برامج "فيديو"

عادل الحربي (صدى):
حذر المهندس سمير الجنيد متخصص بتقنية المعلومات من شراء" لاب توب " مثبت عليه أي برامج، قائلا:" لا تشتروا " لاب توب " مثبت عليه أي برامج.. حتى لا تتعرضون للقرصنة واختراق الخصوصية ".
وأضاف الجنيد خلال حواره عبر برنامج " يا هلا ":" اشتروا أجهزة اللاب توب والكمبيوتر المغلقة ولا تجعل أحد يحمل لك برامج عليها ".
وأكد أن منافذ الجملة احتكرت سوق " اللاب توب " على أرض الواقع وفي المتاجر الإلكترونية أيضا ".
وأشار الجنيد:" هناك ارتفاع وصل إلى الضعف في أسعار الأجهزة اللوحية و" اللاب توب " بعد تطبيق نظام التعليم عن بُعد ".