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"الجنيد": لا تشتروا "لاب توب" مثبت عليه أي برامج "فيديو"

Time منذ 12 دقيقة
Views 1259
"الجنيد": لا تشتروا "لاب توب" مثبت عليه أي برامج "فيديو"

عادل الحربي (صدى):
حذر المهندس سمير الجنيد متخصص بتقنية المعلومات من شراء"  لاب توب " مثبت عليه أي برامج، قائلا:" لا تشتروا " لاب توب " مثبت عليه أي برامج.. حتى لا تتعرضون للقرصنة واختراق الخصوصية ".

وأضاف الجنيد خلال حواره عبر برنامج " يا هلا ":" اشتروا أجهزة اللاب توب والكمبيوتر المغلقة ولا تجعل أحد يحمل لك برامج عليها ".

وأكد أن منافذ الجملة احتكرت سوق " اللاب توب " على أرض الواقع وفي المتاجر الإلكترونية أيضا ".

وأشار الجنيد:" هناك ارتفاع وصل إلى الضعف في أسعار الأجهزة اللوحية و" اللاب توب " بعد تطبيق نظام التعليم عن بُعد ".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههههههه .. .. ياهملاااالي ياهلاااااله ..
زائر
عاد هذي نكتة الموسم من إدارة المرور .. المسارات المخصصة للمشاة حق لهم المفروض من أصحاب المركبات الانتباه والتوقف عند عبور المشاة . في بريطانيا واروربا وامريكا مخالفة عدم التزام سائقي المركبات بمسار المشاة قيمتها عاليه جدا وفيها محاكمة ..................
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه ..
ابن حزم
الله يعوضه بخير منه
ناقد رياضي
يامعالي الوزير خلك شجاع واعفي رئيس لجنة الانضباط بسبب عقوبة صفوان السويكت رئيس النصر ( عشرة الآف ريال ) فقط كثير والله كان خلها ( عشرة ) ريال فقط !!!

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