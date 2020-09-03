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مصر: استئناف حركة شاحنات بضائع الترانزيت بحرًا مع المملكة

Time منذ ساعة
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مصر: استئناف حركة شاحنات بضائع الترانزيت بحرًا مع المملكة

القاهرة (صدى):
أعلنت وزارة النقل المصرية، اليوم الخميس، عن استئناف حركة شاحنات بضائع الترانزيت بحرًا مع المملكة.

وقالت الوزارة في بيان لها: تقرر استئناف حركة شاحنات بضائع الترانزيت على الخط الملاحي ”سفاجا – ضبا“ السعودي، التي تمر عبر المملكة للدول العربية، وذلك بعد توقفها بعد اتخاذ السعودية إجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الوزارة أنه تم مغادرة السفينة ”بوسيدون إكسبريس“ وعلى متنها 65 شاحنة بضائع بوزن إجمالي 1945 طنا من الخضروات والموالح والفواكه وبضائع عامة، إضافة إلى 55 سائقًا.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههههههه .. .. ياهملاااالي ياهلاااااله ..
زائر
عاد هذي نكتة الموسم من إدارة المرور .. المسارات المخصصة للمشاة حق لهم المفروض من أصحاب المركبات الانتباه والتوقف عند عبور المشاة . في بريطانيا واروربا وامريكا مخالفة عدم التزام سائقي المركبات بمسار المشاة قيمتها عاليه جدا وفيها محاكمة ..................
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه ..
ابن حزم
الله يعوضه بخير منه
ناقد رياضي
يامعالي الوزير خلك شجاع واعفي رئيس لجنة الانضباط بسبب عقوبة صفوان السويكت رئيس النصر ( عشرة الآف ريال ) فقط كثير والله كان خلها ( عشرة ) ريال فقط !!!

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