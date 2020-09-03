مصر: استئناف حركة شاحنات بضائع الترانزيت بحرًا مع المملكة

القاهرة (صدى):
أعلنت وزارة النقل المصرية، اليوم الخميس، عن استئناف حركة شاحنات بضائع الترانزيت بحرًا مع المملكة.
وقالت الوزارة في بيان لها: تقرر استئناف حركة شاحنات بضائع الترانزيت على الخط الملاحي ”سفاجا – ضبا“ السعودي، التي تمر عبر المملكة للدول العربية، وذلك بعد توقفها بعد اتخاذ السعودية إجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأضافت الوزارة أنه تم مغادرة السفينة ”بوسيدون إكسبريس“ وعلى متنها 65 شاحنة بضائع بوزن إجمالي 1945 طنا من الخضروات والموالح والفواكه وبضائع عامة، إضافة إلى 55 سائقًا.