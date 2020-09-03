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بالفيديو.. " البلدية والقروية " توضح طريقة استخدام بوابة رخص السكن الجماعي

Time منذ ساعة
Views 1484
بالفيديو.. " البلدية والقروية " توضح طريقة استخدام بوابة رخص السكن الجماعي

عادل الحربي (صدى):
أظهر مقطع فيديو طريقة استخدام بوابة خدمة رخص السكن الجماعي والتي تمنح رخص العقارات لجميع أصحاب ومستأجري السكن الجماعي المطابق للشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توفرها في السكن.

ويأتي ذلك بعد اعتماد دليل المستخدم لرخص السكن الجماعي للأفراد، والتأكد ‏من معرفة ممثل البلدية الاشتراطات قبل زيارة العقار، والتدريب ‏على اعتماد التراخيص من خلال بوابة النظام الإلكتروني.

ويهدف القرار إلى تنظيم قطاع المساكن الجماعية ‏للأفراد، وتحفيز القطاع الخاص وملاك العقار لرفع معايير جودة المساكن ‏وحفظ حقوق العمالة من خلال التنسيق والتعاون مع وزراء الصحة ‏والتجارة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والصناعة والثروة ‏المعدنية‎.‎

ويمكن تحميل الدليل عبر الرابط التالي: هنــــا.

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أحدث التعليقات

ابوراكان٣١٣٢
معالي الوزير حفظه الله ورعاه نأمل من معاليكم الكريم ان تجد الحلول لابنائك وبناتك حفظكم الله وتوفير الأجهزة الازمة لهم او تذليل بعض الصعوبات التي تواجههم حتى لو كانت عهده عليهم مقدرين اجتهادك معالي الوزير
شرحبيل
تو الناس كان تاخرتم اكثر
الجنخ
واااكبدي والله والله اللي تقول وليشة ما نويت اقربة هذا كاد تحملت المنظر تقول مقروط بجنب الخط الحمد لله
شرحبيل
هذي مجرمه إجرام حقيقي الله يسلط عليها مرض الجلطه في رأسها
abdul
انا اصلا مستغرب صدور حكم الاعدام عليها وكأننا لا زلنا في زمن السلطوية الوهابية التي تحكم بالقتل لكل شيئ باسم التعزير وحد الحرابة . معه مخدرات اقتله. معه طلاسم اقتله. والان خطفت اطفال اقتلوها. متي سنتوقف من ايديولوجية القتل والرجم. هناك عقوبات اخري دون القتل السجن المؤقت او المؤبد، نفي من مدينة الي اخري او من منطقة الي منطقة اخري، غرامة مالية، الخدمة المجتمعية قد تصل حتي الي الف ساعة او يزيد غير مدفوع الاجر، الخ...

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