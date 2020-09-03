العثور على 4 أطنان أخرى من نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت

بيروت (صدى):
كشف الجيش اللبناني عن الاحتفاظ بأكثر من 2750 طنا من نترات الأمونيوم في أحد عنابر مرفأ بيروت، دون صيانة، وبإهمال غير مسبوق.
وقال الجيش اللبناني، في تغريدة نشرها على "تويتر" : بناء على طلب من مفرزة جمارك مرفأ بيروت، قام فوج الهندسة في الجيش، بالكشف على 4 مستوعبات في بورة الحجز التابعة للجمارك خارج المرفأ قرب المدخل رقم 9، فتبين أنها تحتوي على كمية من مادة نيترات الأمونيوم، تبلغ زنتها 4 أطنان و350 كلغ".
في حين أشار المدير العام لإدارة واستثمار مرفأ بيروت باسم القيسي إلى أن هناك حاويات أخرى تحتوي على مواد قابلة للانفجار وقال في مقابلة مع قناة محلية (أم تي في) " رفعنا كتباً إلى المعنيين وطلبنا من الجمارك إخراجها".
وأضاف "نطلب من الجمارك تطبيق القانون وإجبار شركات الملاحة على إعادة شحن الحاويات"، مؤكدًا أنه سيرفع دعوى بحق مجهول يوم الاثنين في موضوع تلك الحاويات الخطرة.