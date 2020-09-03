الأعداد السابقة للصحيفة

العثور على 4 أطنان أخرى من نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت

Time منذ 59 دقيقة
Views 1495
Comment 1
العثور على 4 أطنان أخرى من نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت

بيروت (صدى):
كشف الجيش اللبناني عن الاحتفاظ بأكثر من 2750 طنا من نترات الأمونيوم في أحد عنابر مرفأ بيروت، دون صيانة، وبإهمال غير مسبوق.

وقال الجيش اللبناني، في تغريدة نشرها على "تويتر" : بناء على طلب من مفرزة جمارك مرفأ بيروت، قام فوج الهندسة في الجيش، بالكشف على 4 مستوعبات في بورة الحجز التابعة للجمارك خارج المرفأ قرب المدخل رقم 9، فتبين أنها تحتوي على كمية من مادة نيترات الأمونيوم، تبلغ زنتها 4 أطنان و350 كلغ".

في حين أشار المدير العام لإدارة واستثمار مرفأ بيروت باسم القيسي إلى أن هناك حاويات أخرى تحتوي على مواد قابلة للانفجار وقال في مقابلة مع قناة محلية (أم تي في) " رفعنا كتباً إلى المعنيين وطلبنا من الجمارك إخراجها".

وأضاف "نطلب من الجمارك تطبيق القانون وإجبار شركات الملاحة على إعادة شحن الحاويات"، مؤكدًا أنه سيرفع دعوى بحق مجهول يوم الاثنين في موضوع تلك الحاويات الخطرة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابوراكان٣١٣٢
معالي الوزير حفظه الله ورعاه نأمل من معاليكم الكريم ان تجد الحلول لابنائك وبناتك حفظكم الله وتوفير الأجهزة الازمة لهم او تذليل بعض الصعوبات التي تواجههم حتى لو كانت عهده عليهم مقدرين اجتهادك معالي الوزير
شرحبيل
تو الناس كان تاخرتم اكثر
الجنخ
واااكبدي والله والله اللي تقول وليشة ما نويت اقربة هذا كاد تحملت المنظر تقول مقروط بجنب الخط الحمد لله
شرحبيل
هذي مجرمه إجرام حقيقي الله يسلط عليها مرض الجلطه في رأسها
abdul
انا اصلا مستغرب صدور حكم الاعدام عليها وكأننا لا زلنا في زمن السلطوية الوهابية التي تحكم بالقتل لكل شيئ باسم التعزير وحد الحرابة . معه مخدرات اقتله. معه طلاسم اقتله. والان خطفت اطفال اقتلوها. متي سنتوقف من ايديولوجية القتل والرجم. هناك عقوبات اخري دون القتل السجن المؤقت او المؤبد، نفي من مدينة الي اخري او من منطقة الي منطقة اخري، غرامة مالية، الخدمة المجتمعية قد تصل حتي الي الف ساعة او يزيد غير مدفوع الاجر، الخ...

أخر الأخبار

المصلح يوضح حكم استخدام النرد في التعليم " فيديو "
المصلح يوضح حكم استخدام النرد في التعليم " فيديو "
Time منذ 4 دقائق Views 1151
الشيخة مهرة آل مكتوم تصنف كأجمل وجه لفتاة مسلمة 
الشيخة مهرة آل مكتوم تصنف كأجمل وجه لفتاة مسلمة 
Time منذ 10 دقائق Views 200
العامل ماعرف يكتب اسمها
العامل ماعرف يكتب اسمها
Time منذ 25 دقيقة Views 291
اغرب عزيمه
اغرب عزيمه
Time منذ 25 دقيقة Views 339
امحق مهارة
امحق مهارة
Time منذ 26 دقيقة Views 309
كيفية عبور الطريق بشكل صحيح
كيفية عبور الطريق بشكل صحيح
Time منذ 28 دقيقة Views 1421
بالصور.. الاتحاد يُنهي تحضيراته استعدادًا للقاء النصر 
بالصور.. الاتحاد يُنهي تحضيراته استعدادًا للقاء النصر 
Time منذ 37 دقيقة Views 1443
"ترامب" يوزع شيء غريب على مؤيديه (فيديو)
"ترامب" يوزع شيء غريب على مؤيديه (فيديو)
Time منذ 44 دقيقة Views 291
بالصور.. خروج آخر حالة مصابة بكورونا من مستشفى الصحة النفسية في الطائف 
بالصور.. خروج آخر حالة مصابة بكورونا من مستشفى الصحة النفسية في الطائف 
Time منذ 53 دقيقة Views 1529
العثور على 4 أطنان أخرى من نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت
العثور على 4 أطنان أخرى من نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت
Time منذ 59 دقيقة Views 1495