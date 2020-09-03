شاهد..حارس أمن مكتبة الملك فهد يبكي عند التحدث عن زوجته : " أنتي الروح"

نايف السالم (صدى):
كشف أبوناصر حارس أمن، في مكتبة الملك فهد، تفاصيل عمله منذ 30 عامًا، حيث يحمل شهادة الأخلاق و 3 لغات اكتسبها في مهنته.
وقال حارس الامن لبرنامج " الراصد " : ماحصلت على شهادة بسبب الظروف التي مرت بها، وقضيت 30 عاما في مكتبة الملك فهد، اعرف صادر الكتب وواردها، لم اعيش حياة سهلة وعند ابن لديه إعاقة.
وأضاف : اتحدث 3 لغات ، وهي الإنجليزية والإندونيسية والهندية، مشيرًا إلى أنه يعرف أغلب الكتّاب والمؤلفين بسبب قراءة الكتب المتواجدة لهم في المكتبة.
وذرفت دموعه عند حديثه عن زوجته قائلًا : ولدي زوجة وقفت معي في حياتي، اقول لها انتي انسانة ليست كالذهب لأنه رخيص ولكن انتي الروح.
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