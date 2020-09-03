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شاهد..حارس أمن مكتبة الملك فهد يبكي عند التحدث عن زوجته : " أنتي الروح"

Time منذ 22 دقيقة
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شاهد..حارس أمن مكتبة الملك فهد يبكي عند التحدث عن زوجته : " أنتي الروح"

نايف السالم (صدى):
كشف أبوناصر حارس أمن، في مكتبة الملك فهد، تفاصيل عمله منذ 30 عامًا، حيث يحمل شهادة الأخلاق و 3 لغات اكتسبها في مهنته.

وقال حارس الامن لبرنامج " الراصد " : ماحصلت على شهادة بسبب الظروف التي مرت بها، وقضيت 30 عاما في مكتبة الملك فهد، اعرف صادر الكتب وواردها، لم اعيش حياة سهلة وعند ابن لديه إعاقة.

وأضاف : اتحدث 3 لغات ، وهي الإنجليزية والإندونيسية والهندية، مشيرًا إلى أنه يعرف أغلب الكتّاب والمؤلفين بسبب قراءة الكتب المتواجدة لهم في المكتبة.

وذرفت دموعه عند حديثه عن زوجته قائلًا : ولدي زوجة وقفت معي في حياتي، اقول لها انتي انسانة ليست كالذهب لأنه رخيص ولكن انتي الروح.

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أحدث التعليقات

ايران كونترا
اكثر اللبنانيين الشرفاء محبين للسعوديه المشكله في الخليجين ما يجيبون غير لبنانية المعمم هيفاء نصرالله ارسلوهن لايران الي جعلتهم يبعيون مخدرات
عدو الخونة
وين وافي الذرق واحمد الكلب وغيرهم من ابواق قطر؟ الفرصة متاحة والمناسبة مهيأة ياوافي الخيانة لشتم والدعاء على الظالمييييييين ترا مش الامارات بس التي معنا في نفس الخندق لا حتى الكويت بعد اما ولد المتعة عبدول فهو اكثر حذرا منهم ليس حصافة ولكن جبنا ومذلة ادامها الله عليه ورد كيدهم في نحورهم
ايران كونترا
لبنانيين كتير شرفاء لكن المشكله في الخليج اكثر لبنانيينهن من جماعة الزميره هيفاء وما بعد هيفاء حاخامات ايران جلعتهم يكدون ع حالهم في الخليج او بيعتهم مخدرات
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ايش قصة الاغتصابات مافي إلا باالثلاثين😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
فعلآ باأخوان الحب الحقيقي هو الشي الوحيد الي جميع العالم بمختلف لغاتهم يفهمونه لأنه من ال❤️الى ال❤️😍

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