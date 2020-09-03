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" التقاعد " تنفي علاقتها بأي محافظ استثمارية لأموال العملاء 

Time منذ 13 دقيقة
Views 1249
" التقاعد " تنفي علاقتها بأي محافظ استثمارية لأموال العملاء 

الرياض (صدى):
أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أنها لا تدير أي محافظ استثمارية مخصصة لاستقبال أموال عملائها من المتقاعدين والمستفيدين والمشتركين.

ونبهت مؤسسة التقاعد أن دورها فيما يخص عملائها يتمثل بما يناط بها من مهام محددة من صرف المعاشات التقاعدية وتيسير خدماتهم ومعاملاتهم إلكترونياً.

ويأتي ذلك في معرض تحذيرها مما تقوم به عدد من الجهات والمواقع المشبوهة من انتحالٍ سافر لهوية المؤسسة وصفتها عبر نشر عددٍ من الأخبار الوهمية باسم المؤسسة العامة للتقاعد في محاولةٍ منها للوصول إلى أموال العملاء والاستيلاء عليها بطرقٍ غير مشروعة.

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
النوم غلاب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
النوم غلاب
ابو محمد 😎 ✍️
كأن الموضوع لا يعنيهاا ...
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الخالق ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الخالق ..

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