" إسراء الدخيل " أول متسابقة تتفوق على الرجال في بطولة "السعودية تويوتا" (فيديو)

الرياض (صدى):
كشفت إسراء الدخيل أول متسابقة سعودية تتفوق على الرجال في بطولة "السعودية تويوتا" عن إنجازها في أول ظهور إعلامي لها.
وقالت إسراء لقناة " الإخبارية " : المنافسة كانت شرسة وتمكنت من تحقيق مركز فيها حيث كانت البطولة تضم مشاركين من جميع أماكن المملكة والخليج ودول عربية أيضًا.
وأضافت : بدأت في سن صغیرة أحب السیارات وأتعلم قیادتھا بجانب إخوتي، ومع السماح للمرأة بالقيادة بدات أمارس هوايتي.
وتابعت : وفي عام 2017 ،بدأت القیادة في الحلبات بأمريكا، وشاركت وأنا مازلت طالبة في 3 حلبات، وحصلت على لقب سباق السرعة في حلبة بولاية تكساس الأمريكیة، وشاركت في عدة سباقات دراق احترافیة