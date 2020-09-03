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" إسراء الدخيل " أول متسابقة تتفوق على الرجال في بطولة "السعودية تويوتا" (فيديو)

Time منذ 30 دقيقة
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" إسراء الدخيل " أول متسابقة تتفوق على الرجال في بطولة "السعودية تويوتا" (فيديو)

الرياض (صدى):
كشفت إسراء الدخيل أول متسابقة سعودية تتفوق على الرجال في بطولة "السعودية تويوتا" عن إنجازها في أول ظهور إعلامي لها.

وقالت إسراء لقناة " الإخبارية " : المنافسة كانت شرسة وتمكنت من تحقيق مركز فيها حيث كانت البطولة تضم مشاركين من جميع أماكن المملكة والخليج ودول عربية أيضًا.

وأضافت : بدأت في سن صغیرة أحب السیارات وأتعلم قیادتھا بجانب إخوتي، ومع السماح للمرأة بالقيادة بدات أمارس هوايتي.

وتابعت : وفي عام 2017 ،بدأت القیادة في الحلبات بأمريكا، وشاركت وأنا مازلت طالبة في 3 حلبات، وحصلت على لقب سباق السرعة في حلبة بولاية تكساس الأمريكیة، وشاركت في عدة سباقات دراق احترافیة

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
النوم غلاب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
النوم غلاب
ابو محمد 😎 ✍️
كأن الموضوع لا يعنيهاا ...
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الخالق ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الخالق ..

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