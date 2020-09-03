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بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم الزوجية إن سب أحد الزوجين الذات الإلهية

Time منذ 33 دقيقة
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بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم الزوجية إن سب أحد الزوجين الذات الإلهية

علي القحطاني (صدى):
أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ سعد الخثلان حكم الزوجية إن سب أحد الزوجين الذات الإلهية.

وقال الخثلان خلال حواره في برنامج " يستفتونك " عبر قناة الرسالة:" من سب الله ورسوله وقع في الكفر الأكبر ".

وأضاف الخثلان:" وما دام حصل من الزوج من سب فعليه التوبة إلى الله وعلى الزوجة تجديد عقد النكاح للاحتياط".

ولفت الخثلان:" الأصل أنه مسلم لا يكون كافرا إلا إذا حكم بكفره إذا أفتى أهل العلم بكفره فليس كل من وقع في الكفر يكون كافرا فقد يكون جاهلا فيعذر لجهله ".

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
النوم غلاب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
النوم غلاب
ابو محمد 😎 ✍️
كأن الموضوع لا يعنيهاا ...
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الخالق ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الخالق ..

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