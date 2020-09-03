بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم الزوجية إن سب أحد الزوجين الذات الإلهية

علي القحطاني (صدى):
أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ سعد الخثلان حكم الزوجية إن سب أحد الزوجين الذات الإلهية.
وقال الخثلان خلال حواره في برنامج " يستفتونك " عبر قناة الرسالة:" من سب الله ورسوله وقع في الكفر الأكبر ".
وأضاف الخثلان:" وما دام حصل من الزوج من سب فعليه التوبة إلى الله وعلى الزوجة تجديد عقد النكاح للاحتياط".
ولفت الخثلان:" الأصل أنه مسلم لا يكون كافرا إلا إذا حكم بكفره إذا أفتى أهل العلم بكفره فليس كل من وقع في الكفر يكون كافرا فقد يكون جاهلا فيعذر لجهله ".