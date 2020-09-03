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محامي يوضح إمكانية تخفيف العقوبة عن خاطفة الدمام

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محامي يوضح إمكانية تخفيف العقوبة عن خاطفة الدمام

الدمام (صدى):
كشف المحامي تميم الحسينان، إمكانية تخفيف العقوبة عن خاطفة الدمام، التي حُكم عليها بالقتل تعزيرًا؛ بتهمة اختطاف ثلاثة مواليد.

وأوضح " الحسينان " ، أساس العدل في بلادنا هو تطبيق الشرع والنظام، مع الأخذ بالاعتبار جميع جوانب الوقائع في الحالة المرتكبة قبل إصدار الحكم القضائي فيها، والتي تتضمن رعاية المواليد المخطوفين وتربيتهم.

وأشار إلى أن المحكمة الجزائية أصدرت حكمها ابتدائيا وقابلاً للاستئناف ولم يكتسب القطعية حتى الآن، وفقًا لـ "العربية".

واختطفت المتهمة كل من موسى الخنيزي، ومحمد العماري 23 عاماً، ونايف القرادي 26 عاماً.

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الحكم بالقتل تعزيرًا على "خاطفة الدمام"

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
النوم غلاب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
النوم غلاب
ابو محمد 😎 ✍️
كأن الموضوع لا يعنيهاا ...
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الخالق ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الخالق ..

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