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المرور: 6000 ريال غرامة على العبث بعلامات الطريق
منذ 42 دقيقة
1452
3
علي القحطاني (صدى):
أكدت الإدارة العامة للمرور، أن العبث بعلامات الطريق وطمسها قد يتسبب بوقوع حوادث مرورية لمستخدمي الطريق.
وأشارت إلى أنها تُعد مخالفة مرورية تستوجب العقوبة، وتغريم مرتكبها من 3000 إلى 6000 ريال.
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أحدث التعليقات
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الجغط هذا مشاكل
عجيب
اهم شي تروك صار امير
ابو محمد 😎 ✍️
اعقب ياالقذر قبحك الله ولا ربحك ..
ابوبدر
وليه من اساسه يعبث بالاشارات او بالطريق وهو، يستخدمه. هذي نحاسة. مصيبة المصائب انه اذا احد ما حصل على شيء او حصل له مخالفة او من هالقبيل راح يفرغ غضبه في الاشارات او الاجهزة . ليه التخريب وليه العبث المتعمد. لو حادث او شيء عادي يحصل ولكن كذا من الباب للطاقة. هذي قمة النجاسة. ولا مواطن عقاب ولو مقيم اطلبوا منه يروح بلاده.
ابو محمد 😎 ✍️
الافعى عاضة صبع الوغد ، وين اهله عنه ...!!
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