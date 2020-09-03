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"لاعب الثقبة" يعلق على اللقطة الطريفة مع مهاجم الجيل

Time منذ ساعة
Views 1729
"لاعب الثقبة" يعلق على اللقطة الطريفة مع مهاجم الجيل

نواف السالم (صدى):
أظهر مقطع فيديو تعرض أحد لاعبي الثقبة وهو يتنافس للحصول على كرة عالية مع أحد لاعبي الجيل، حيث تعرض للقطة طريفة بعد ان سقط أرضًا.

وسقط لاعب الجيل سيدفالدو على الأرض بعد إبعاد الكرة من قبل لاعب الثقبة البريه، فتوجه إليه الأخير للحديث معه بعدما نهض إلا أنه فوجئ به يحمله على عنقه.

وقال البريه إن اللقطة عفوية، ولم يتوقع أن تحظى بهذا الإنتشار الكبير، كما أنه متفاجئ من ردة فعل الناس بسبب هذه الحادثه رغم أنها جاءت بالصدفة، وفقًا للإقتصادية.

وأضاف أنه ذهب للتحدث سيدفالدو باللغة الإنجليزية وقال له "لا تستخدم يدك"، لكنه تفاجئ بنهوضه من الأرض ورفعه معه، وقال وقتها لا بد أن يتمسك به بشكل جيد حتى لا يسقط على الأرض ويتعرض لإصابة.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الجغط هذا مشاكل
عجيب
اهم شي تروك صار امير
ابو محمد 😎 ✍️
اعقب ياالقذر قبحك الله ولا ربحك ..
ابوبدر
وليه من اساسه يعبث بالاشارات او بالطريق وهو، يستخدمه. هذي نحاسة. مصيبة المصائب انه اذا احد ما حصل على شيء او حصل له مخالفة او من هالقبيل راح يفرغ غضبه في الاشارات او الاجهزة . ليه التخريب وليه العبث المتعمد. لو حادث او شيء عادي يحصل ولكن كذا من الباب للطاقة. هذي قمة النجاسة. ولا مواطن عقاب ولو مقيم اطلبوا منه يروح بلاده.
ابو محمد 😎 ✍️
الافعى عاضة صبع الوغد ، وين اهله عنه ...!!

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