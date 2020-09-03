"لاعب الثقبة" يعلق على اللقطة الطريفة مع مهاجم الجيل

نواف السالم (صدى):
أظهر مقطع فيديو تعرض أحد لاعبي الثقبة وهو يتنافس للحصول على كرة عالية مع أحد لاعبي الجيل، حيث تعرض للقطة طريفة بعد ان سقط أرضًا.
وسقط لاعب الجيل سيدفالدو على الأرض بعد إبعاد الكرة من قبل لاعب الثقبة البريه، فتوجه إليه الأخير للحديث معه بعدما نهض إلا أنه فوجئ به يحمله على عنقه.
وقال البريه إن اللقطة عفوية، ولم يتوقع أن تحظى بهذا الإنتشار الكبير، كما أنه متفاجئ من ردة فعل الناس بسبب هذه الحادثه رغم أنها جاءت بالصدفة، وفقًا للإقتصادية.
وأضاف أنه ذهب للتحدث سيدفالدو باللغة الإنجليزية وقال له "لا تستخدم يدك"، لكنه تفاجئ بنهوضه من الأرض ورفعه معه، وقال وقتها لا بد أن يتمسك به بشكل جيد حتى لا يسقط على الأرض ويتعرض لإصابة.