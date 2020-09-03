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بالفيديو.. وزير التعليم: سنحاسب الطلاب على الحضور بداية من الأسبوع القادم

Time منذ 58 دقيقة
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بالفيديو.. وزير التعليم: سنحاسب الطلاب على الحضور بداية من الأسبوع القادم

الرياض (صدى):
أكد الدكتور حمد آل الشيخ، وزير التعليم، أن السنة الدراسية بدأت منذ يوم الأحد الماضي، مشيرًا إلى أن الوزارة تتطلع إلى تفعيل متزايد لمنصة "مدرستي" ، بهدف الوصول إلى بيئة وخيارات متعددة للطالب وننقله إلى رحلة تعليمية مشابهة، إذ ننقل المدرسة له في البيت.

وأشار في تصريحات تليفزيونية، إلى المنزل والأسرة عليهم عامل في تهيئة الطالب، فيجب على ولي الأمر أن يتعاون ويتابع ابنه، ويمكن للطالب الذي لا يستطيع الدخول على المنصة أو ليس لديه جهاز أن يذهب إلى المدرسة وأخذ التكليفات الأسبوعية.

وأفاد بأنه سيتم احتساب حضور الطلاب عن بعد، بداية من الأسبوع القادم، وسيتم التواصل بين مدير المدرسة وأسرة الطالب إذا تأخر أو غاب.

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
النوم غلاب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
النوم غلاب
ابو محمد 😎 ✍️
كأن الموضوع لا يعنيهاا ...
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الخالق ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الخالق ..

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