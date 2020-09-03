الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
الرئيسية
من أقدم الصور لـ جبل الرحمة بمشعر عرفات التُقطت قبل أكثر من 100 عام
منذ 15 دقيقة
660
4
واتساب
فيسبوك
تويتر
أحدث التعليقات
الملل5
ومكتوب انها تمنح الي اخر السطر لكن يافرحة السكاري بالخمر والعهر
هادي جبران الهاجري
ايه ارزاق والله سبحانه خير الرازقين اخذت قرض من البنك ودخلت مجال الأسهم وخسرت ١٦٠الف من راس مالي راحت هبا منثورا اكلوها حراميه الأسهم حسبي الله ونعم الوكيل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
أبوخالد-أبها.
الواجب.. ان تتولى الدولة موضوع المعنفات.. ولايكفي.. ان يتم تطييب خاطر الزوجة.. واعادتها لبيت الزوجيه.. هذا تشجيع للذين يتطاولون على النساء.. ويسلبونهن حقوقهن.. َيظلمونهن.. بل الواجب ان يؤخذ حق المرأة كاملا.. وحق الدولة في تعديه على الاخرين.. يجب ان يتم محاسبة الازواج المعتدين.. وخصوصا.. اذا سبق ان تم الصلح بينهما.. وعاد لفعلته الشنعاء.. حينما يعلم السارق.. ان النظام سيقطع يده اذا سرق.. فانه لن يقدم على هذا العمل.. وكذلك الزوج المتطاول على زوجته.. ان هناك نساء يعانين الامرين من العذاب والهوان.. ولا يجدن ناصرا لهن من اهل او احد وربما خشين على انفسهن من الزوج لو علم احدا بوضعهن المؤلم.. يجب ان تشعر المرأة بالامان.. وخصوصا اذا لم يكن لها اهل يدافعون عنها.. فهي تعلم ان الدولة ستتولى امرها وتدافع عنها الى اخر الامر.. كان بجوار منزلنا اسرة فقيرة.. كان الزوج يعمل في بيع بعض الطعام.. وكان طعامه الذي تعده زوجته جميلا.. لكنه للاسف.. كان شديدا على زوجته.. وربما وصلت به الشدة الى ظلمها والاعتداء عليها.. فقد كانت بدون اهل او اقارب.. كانت تعمل الليل مع النهار.. في سبيل تحقيق رغبة زوجها الذي تخاف منه.. في احد الايام.. بينما كنت طفلا.. جاءت الى بيتنا هذه المرأة المعذبه.. وهي تستنجد بنا ان نأتي معها الى بيتها لكي نساعدها في اخراج يد ابنها ذو الخمسة اعوام من بين جنزير دراجة زوجها.. حيث كان الطفل يلهو بدراجة ابيه.. ووضع يده في مجرى الجنزير.. وادار العجلة.. ودخلت يده في الجنزير.. ولم يستطع ان يعيدها للخلف لكي يخرج اصابعه.. فقد كان والده مقفلا للدراجه.. وبالتالي.. فقد اصبح الوضع متأزما.. ولابد من اكمال دورة الجنزير.. لكي يتم اخراج يد الصبي.. مما سيزيد الامر تعقيدا.. وكان الطفل يبكي بحرقة ومرارة.. والام تبكي لامرين.. منظر ولدها وهو يتعذب.. والامر الاخر.. خوفا من زوجها حينما يعلم بذلك.. كان لابد من اخبار الزوج.. لكي يحضر المفتاح ويفتح قفل الدراجة لتحرير اصابع ويد الطفل.. وذهبت مسرعا الى حيث عمله.. واخبرته بما حصل.. وحضر معي مسرعا.. وكان اول ماقام به.. ان ضرب زوجته كفا على وجهها.. ثم توجه للطفل.. وحرر يده من الجنزير.. لم تكن دمعة تلك الزوجة الضعيفة تنقطع من عينيها.. كان البؤس لايفارقها.. والشقاء مرسوما على وجهها.. يالله.. كم هو مؤلم منظرها العالق في مخيلتي.. رغم مرور عشرات السنين. رحمها الله.. واسكنها فسيح جناته.. فقد كانت حياتها.. شقاء وعذاب الى اخر يوم عاشته في حياتها.
أخر الأخبار
فلامنغو يرفض عرضاً مقدماً من النصر
منذ 4 دقائق
1183
من أقدم الصور لـ جبل الرحمة بمشعر عرفات التُقطت قبل أكثر من 100 عام
منذ 15 دقيقة
660
"سار" تُسير رحلات إضافية في اليوم الوطني
منذ 17 دقيقة
1253
مراسلة تسامح رياضي تحرّش بها على الهواء مباشرة
منذ 19 دقيقة
244
رجل يرمي زوجته بعد خلاف بينهم
منذ 21 دقيقة
281
سائقة تقتحم مطعم بمركبتها
منذ 22 دقيقة
245
شاهد.. فيديو مروع لتحطم طائرة طالب قبل الهبوط مباشرة
منذ 23 دقيقة
303
عودة هيدرسون تضع مانشستر يونايتد في أزمة
منذ 27 دقيقة
1317
وظائف شاغرة لحملة الثانوية في شركة الكفاح القابضة
منذ 30 دقيقة
1467
أمانة الرياض تضبط 3000 قطعة من الملابس العسكرية الممنوعة
منذ 34 دقيقة
1381