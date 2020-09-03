تغريم شركة الشرقية للتنمية بـ 80 ألف ريال

الرياض (صدى):
أعلنت هيئة السوق المالية، عن صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها (80,000) ثمانون ألف ريال، على شركة الشرقية للتنمية، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة الحادية والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، والفقرة الفرعية (5) من الفقرة (أ) من التعليمات العامة من التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات، وذلك لإفصاحها عن معلومة غير صحيحة في إعلانها المنشور بتاريخ 2020/05/31م، بشأن نتائجها المالية الأولية للفترة المالية المنتهية في 2020/03/31م.
وكانت الشركة قد أفصحت عن وجود ارتفاع في صافي خسائر الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق، وبتاريخ 2020/06/01م نشرت إعلاناً تصحيحياً أوضحت فيه عن وجود انخفاض في خسائر الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق، وإفصاحها عن معلومة غير صحيحة في إعلانها المنشور بتاريخ 2020/06/09م، بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المنعقد بتاريخ 2020/06/08م، حيث تضمن الإعلان الموافقة على البند السابع من جدول أعمال الجمعية العامة العادية المتعلق بتشكيل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من 2020/07/20م وحتى انتهاء الدورة، وبتاريخ 2020/06/11م نشرت إعلاناً تصحيحياً أوضحت فيه عدم الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من 2020/07/20م وحتى انتهاء الدورة.