رونالدو يغيب عن تدريبات المنتخب البرتغالي

وكالات (صدى):
تغيب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، اليوم الخميس، عن مران منتخب بلاده، الذي يستعد لخوض منافسات دوري الأمم الأوروبية، بسبب التهاب في أحد أصابع قدمه اليمنى.
وأعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، في بيان رسمي اليوم، أن رونالدو يعاني من التهاب في أحد أصابع القدم اليمنى، ولذا فقد تقرر علاجه بمضاد حيوي، ولهذا تغيب اللاعب عن التدريبات.
وأشار الاتحاد البرتغالي إلى أن الجهاز الطبي يتابع تطور حالة قائد المنتخب بشكل مستمر، لمعرفة مدى إمكانية لحاقه بمباراة فريق أمام كرواتيا.
ويستعد المنتخب البرتغالي لخوض مباراة قوية أمام نظيره الكرواتي، السبت المقبل، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.