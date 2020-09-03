الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على الحرم المكي

Time منذ ساعة
Views 1974
Comment 6
بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على الحرم المكي

مكة المكرمة (صدى):
أظهر مقطع فيديو، هطول أمطار غزيرة شرق مكة المكرمة، اليوم الخميس.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً يتضمن هطول أمطار رعدية على محافظات الجموم، والطائف، والعرضيات، وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وجريان للسيول.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية ستستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

كما نبه المركز الوطني للعمليات الأمنية، من هطول أمطار شبه غزيرة على أجزاء متفرقة من العاصمة المقدسة والجموم، مطالبًا بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

Time واتساب

أحدث التعليقات

الملل5
ومكتوب انها تمنح الي اخر السطر لكن يافرحة السكاري بالخمر والعهر
هادي جبران الهاجري
ايه ارزاق والله سبحانه خير الرازقين اخذت قرض من البنك ودخلت مجال الأسهم وخسرت ١٦٠الف من راس مالي راحت هبا منثورا اكلوها حراميه الأسهم حسبي الله ونعم الوكيل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
أبوخالد-أبها.
الواجب.. ان تتولى الدولة موضوع المعنفات.. ولايكفي.. ان يتم تطييب خاطر الزوجة.. واعادتها لبيت الزوجيه.. هذا تشجيع للذين يتطاولون على النساء.. ويسلبونهن حقوقهن.. َيظلمونهن.. بل الواجب ان يؤخذ حق المرأة كاملا.. وحق الدولة في تعديه على الاخرين.. يجب ان يتم محاسبة الازواج المعتدين.. وخصوصا.. اذا سبق ان تم الصلح بينهما.. وعاد لفعلته الشنعاء.. حينما يعلم السارق.. ان النظام سيقطع يده اذا سرق.. فانه لن يقدم على هذا العمل.. وكذلك الزوج المتطاول على زوجته.. ان هناك نساء يعانين الامرين من العذاب والهوان.. ولا يجدن ناصرا لهن من اهل او احد وربما خشين على انفسهن من الزوج لو علم احدا بوضعهن المؤلم.. يجب ان تشعر المرأة بالامان.. وخصوصا اذا لم يكن لها اهل يدافعون عنها.. فهي تعلم ان الدولة ستتولى امرها وتدافع عنها الى اخر الامر.. كان بجوار منزلنا اسرة فقيرة.. كان الزوج يعمل في بيع بعض الطعام.. وكان طعامه الذي تعده زوجته جميلا.. لكنه للاسف.. كان شديدا على زوجته.. وربما وصلت به الشدة الى ظلمها والاعتداء عليها.. فقد كانت بدون اهل او اقارب.. كانت تعمل الليل مع النهار.. في سبيل تحقيق رغبة زوجها الذي تخاف منه.. في احد الايام.. بينما كنت طفلا.. جاءت الى بيتنا هذه المرأة المعذبه.. وهي تستنجد بنا ان نأتي معها الى بيتها لكي نساعدها في اخراج يد ابنها ذو الخمسة اعوام من بين جنزير دراجة زوجها.. حيث كان الطفل يلهو بدراجة ابيه.. ووضع يده في مجرى الجنزير.. وادار العجلة.. ودخلت يده في الجنزير.. ولم يستطع ان يعيدها للخلف لكي يخرج اصابعه.. فقد كان والده مقفلا للدراجه.. وبالتالي.. فقد اصبح الوضع متأزما.. ولابد من اكمال دورة الجنزير.. لكي يتم اخراج يد الصبي.. مما سيزيد الامر تعقيدا.. وكان الطفل يبكي بحرقة ومرارة.. والام تبكي لامرين.. منظر ولدها وهو يتعذب.. والامر الاخر.. خوفا من زوجها حينما يعلم بذلك.. كان لابد من اخبار الزوج.. لكي يحضر المفتاح ويفتح قفل الدراجة لتحرير اصابع ويد الطفل.. وذهبت مسرعا الى حيث عمله.. واخبرته بما حصل.. وحضر معي مسرعا.. وكان اول ماقام به.. ان ضرب زوجته كفا على وجهها.. ثم توجه للطفل.. وحرر يده من الجنزير.. لم تكن دمعة تلك الزوجة الضعيفة تنقطع من عينيها.. كان البؤس لايفارقها.. والشقاء مرسوما على وجهها.. يالله.. كم هو مؤلم منظرها العالق في مخيلتي.. رغم مرور عشرات السنين. رحمها الله.. واسكنها فسيح جناته.. فقد كانت حياتها.. شقاء وعذاب الى اخر يوم عاشته في حياتها.

أخر الأخبار

فلامنغو يرفض عرضاً مقدماً من النصر
فلامنغو يرفض عرضاً مقدماً من النصر
Time منذ 4 دقائق Views 1153
من أقدم الصور لـ جبل الرحمة بمشعر عرفات التُقطت قبل أكثر من 100 عام
من أقدم الصور لـ جبل الرحمة بمشعر عرفات التُقطت قبل أكثر من 100 عام
Time منذ 14 دقيقة Views 655
"سار" تُسير رحلات إضافية في اليوم الوطني
"سار" تُسير رحلات إضافية في اليوم الوطني
Time منذ 16 دقيقة Views 1249
مراسلة تسامح رياضي تحرّش بها على الهواء مباشرة
مراسلة تسامح رياضي تحرّش بها على الهواء مباشرة
Time منذ 18 دقيقة Views 235
رجل يرمي زوجته بعد خلاف بينهم
رجل يرمي زوجته بعد خلاف بينهم
Time منذ 21 دقيقة Views 281
سائقة تقتحم مطعم بمركبتها
سائقة تقتحم مطعم بمركبتها
Time منذ 21 دقيقة Views 245
شاهد.. فيديو مروع لتحطم طائرة طالب قبل الهبوط مباشرة
شاهد.. فيديو مروع لتحطم طائرة طالب قبل الهبوط مباشرة
Time منذ 22 دقيقة Views 293
عودة هيدرسون تضع مانشستر يونايتد في أزمة
عودة هيدرسون تضع مانشستر يونايتد في أزمة
Time منذ 26 دقيقة Views 1317
وظائف شاغرة لحملة الثانوية في شركة الكفاح القابضة
وظائف شاغرة لحملة الثانوية في شركة الكفاح القابضة
Time منذ 30 دقيقة Views 1465
أمانة الرياض تضبط 3000 قطعة من الملابس العسكرية الممنوعة
أمانة الرياض تضبط 3000 قطعة من الملابس العسكرية الممنوعة
Time منذ 33 دقيقة Views 1376