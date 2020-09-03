مودريتش: ميسي يُكرر ما فعله رونالدو

وكالات (صدى):
أكد الكرواتي لوكا مودريتش نجم وسط ريال مدريد الإسباني، أن رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف فريق برشلونة سيكون خسارة كبيرة لليجا، معتبرًا أن الأمر سيكون تكرارًا لما حدث بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف "الميرينجي" منذ عامين.
وتواجه مودريتش مع ميسي في 21 مناسبة وهو اللاعب الوحيد منذ العام 2008 الذي نجح في كسر احتكار رونالدو والأرجنتيني لجائزة الكرة الذهبية عندما توج بها عام 2018.
وقال الكراوتي خلال تصريحاته الصحفية، "رحيل ميسي عن برشلونة؟ إذا حصل ذلك، ستكون خسارة كبيرة لهيبة الليجا، ولكن علينا أن نمضي قُدماً، لاعبون آخرون سيصبحون نجوماً".
وأضاف النجم الكرواتي: "عندما غادر كريستيانو رونالدو، حصل الأمر ذاته، واستمرت الحياة في ريال مدريد من دونه، وسيكون الأمر مماثلاً لبرشلونة والليجا من دون ميسي".
وتشير تقارير صحفية عديدة إلى رغبة ميسي عن الرحيل عن البارسا، في ظل تراجع نتائج الفريق خلال المواسم الأخيرة، بسبب عدم قيام إدارة النادي الكتالوني بالتعاقد مع لاعبين قادرين على تحقيق البطولات.
وتسعى العديد من الفرق الأوروبية الكبرى في الحصول على خدمات النجم الأرجنتيني، الذي يعتبر من أفضل لاعبين كرة القدم على مر التاريخ.